Jake Evans pourrait être de la prochaine série du Canadien

Jake Evans, victime d’une commotion cérébrale à la fin du premier match de la série contre les Jets de Winnipeg , a repris l’entraînement hors glace mardi et pourrait revenir au jeu dans la prochaine série du Canadien, a confié en visioconférence mercredi l’entraîneur-chef Dominique Ducharme.

[Evans] progresse bien. Est-ce qu'il va jouer au cours de la prochaine série? Aujourd'hui, je pense que c'est possible. À quel moment? C'est encore trop difficile à dire. C'est possible. Mais avec une blessure comme celle-là, le plus important, c'est que Jake soit à 100 % , a dit Ducharme, prudent.

L'attaquant est sur la touche depuis une semaine. Il a été sonné par une violente charge de Mark Scheifele après avoir inscrit le but d'assurance dans un filet désert. Il est resté étendu sur la glace, tête première, de longues minutes avant d’être évacué sur une civière.

Scheifele a été suspendu quatre matchs pour son geste. Il a regardé depuis les gradins la fin de la série, que le CH a remportée en quatre matchs.

Il va manquer du temps, beaucoup de temps , avait alors indiqué Ducharme au sujet d’Evans, remplacé par Artturi Lehkonen dans un trio avec Phillip Danault et Brendan Gallagher.

Le Tricolore affrontera au troisième tour le gagnant de la série entre l’Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas, menée 3-2 par l’équipe du Nevada.

Petry a besoin de quelques jours

Jeff Petry pourrait aussi effectuer un retour au jeu. Le défenseur a semblé se blesser à la main droite en se coinçant un doigt dans l'ouverture pour les photographes dans la baie vitrée lors de la troisième rencontre, face aux Jets, dimanche. Il a raté le match suivant.

Je crois qu'il sera de retour tôt dans la série, mais je ne peux pas dire si ce sera pour le premier, le deuxième ou le troisième match, a noté Ducharme. Il a besoin de quelques jours encore, mais il n'est pas loin d'un retour.

Le Canadien a gagné sept matchs consécutifs depuis qu'il a effacé un retard de 1-3 contre les Maple Leafs de Toronto au premier tour. La troupe de Ducharme n'a jamais été menée au pointage au cours de ces rencontres, une séquence de 437 min 53 s, la deuxième du genre en séries dans l'histoire de la LNH.