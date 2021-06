Les Golden Knights battent l'Avalanche en prolongation

Mark Stone a touché la cible dès la 50e seconde de la prolongation et les Golden Knights de Vegas ont défait l'Avalanche du Colorado 3-2, mardi soir.

Stone a réussi à s'échapper partiellement après que le défenseur Ryan Graves eut envoyé deux tirs dans les jambières d'un joueur des Golden Knights. Stone a ensuite soulevé la rondelle par-dessus la mitaine de Philipp Grubauer pour mettre fin au débat.

C'était le Mark Stone des beaux jours, a affirmé l'entraîneur-chef des Golden Knights, Peter DeBoer. C'est un très bon jeu pour nous donner la victoire.

Il s'agissait du troisième match à nécessiter une prolongation pendant cette série. Les Golden Knights, qui ne sont plus qu'à une seule victoire du carré d'as, ont remporté les deux derniers.

Le sixième duel aura lieu jeudi soir, au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Le plus gros cliché en séries est que la quatrième victoire est la plus difficile à aller chercher, a indiqué Stone. Nous devrons nous regrouper et être prêts pour ce match.

Le Canadien de Montréal, qui a balayé les Jets de Winnipeg en quatre matchs, attend le gagnant de cette série.

Alex Tuch et Jonathan Marchessault ont fait bouger les cordages pour les Golden Knights, qui pourront atteindre le carré d'as pour une deuxième année de suite et une troisième fois en quatre ans.

Fleury aimerait probablement revoir le premier but de l'Avalanche, mais il s'est ressaisi par la suite en réalisant plusieurs arrêts clés, dont un aux dépens de J.T. Compher dès les premières secondes de la prolongation. Le Québécois a repoussé 28 rondelles.

Fleury a réalisé un gros arrêt. Ça s'est passé coup sur coup, a mentionné le capitaine de l'Avalanche, Gabriel Landeskog, à propos de la tentative stoppée de Compher. Fleury a pu bloquer la rondelle. Ça n'a pas tourné en notre faveur ce soir.

Il y a une raison pourquoi il est candidat pour le trophée Vézina, a souligné Stone concernant Fleury. Il est le gagnant du trophée Vézina selon moi et il a été efficace pendant tout le match.

Brandon Saad et Joonas Donskoi ont enfilé l'aiguille pour l'Avalanche, qui a encaissé un troisième revers de suite pour seulement une deuxième fois cette saison.

Grubauer a bloqué 22 des 25 lancers dirigés vers lui pour la formation du Colorado, qui a laissé filer une autre avance au dernier tiers.

Il a fallu attendre aux dernières secondes de la première période avant d'avoir un but, mais ce n'est pas par manque d'occasions de marquer.

L'Avalanche a bourdonné à quelques reprises en territoire ennemi et la rondelle n'a pas voulu pénétrer dans le filet. À la suite d'une passe de Nathan MacKinnon, Samuel Girard a passé le disque devant le demi-cercle, mais personne n'a pu saisir. Quelques minutes plus tard, Devon Toews a servi une passe magistrale à Mikko Rantanen, qui n'a pu compléter la manoeuvre dans une cage déserte.

À l'autre bout de la patinoire, l'attaquant des Golden Knights William Karlsson a tenté une passe devant le filet et la rondelle était disponible à qui voulait bien la saisir, mais c'est finalement un défenseur de l'Avalanche qui a dégagé le territoire.

Saad a profité des largesses de Fleury pour ouvrir le pointage alors qu'il ne restait que 1,8 seconde à jouer au premier engagement. Saad a décoché un tir en provenance de l'aile gauche et le gardien québécois l'a mal jugé et a été déjoué.

L'Avalanche a dominé la période médiane et a doublé son avance après plusieurs tentatives. L'attaquant recrue Alex Newhook a retenu l'attention de plusieurs joueurs des Golden Knights et il a repéré Donskoi dans l'enclave. Le Finlandais a décoché un tir sur réception qui n'a donné aucune chance à Fleury.

Un peu comme ils l'avaient fait vendredi soir, les Golden Knights ont inscrit deux buts rapides en troisième période pour changer la dynamique de la rencontre.

À la suite d'un revirement provoqué par Mattias Janmark, Nicolas Roy a remis la rondelle à Tuch, qui l'a habilement frappée au vol pour tromper la vigilance de Grubauer. Un peu plus de trois minutes plus tard, c'est cette fois un revirement de Landeskog qui a lancé la contre-attaque. Karlsson a été patient et il a glissé le disque à Marchessault, qui a créé l'égalité.