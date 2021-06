Le Lightning élimine les Hurricanes en cinq matchs et passe en demi-finale

Brayden Point du Lightning, avec son huitième des présentes séries, a fait vibrer le cordage en premier. Il n'en fallait pas plus pour éliminer les Hurricanes qui n'ont jamais pu déjouer Andrei Vasilevsky, auteur du troisième blanchissage de sa carrière en séries.

Le gardien russe s'est démarqué en repoussant les 29 rondelles dirigées vers lui.

Andrei Vasilevskiy a repoussé 29 lancers devant le filet du Lightning. Photo : Associated Press / Gerry Broome

En troisième période, le quatrième trio de Tampa Bay a donné un but d'assurance au Lightning. Ross Colton a marqué son troisième des séries d'un tir précis au-dessus du gant du gardien recrue Alex Nedeljkovic. Ce dernier a arrêté 23 des 25 tirs du Lightning.

Les Hurricanes s'inclinent en cinq matchs, alors qu'ils avaient conclu la saison régulière au sommet de la Division centrale, cinq points devant le Lightning.

Les champions en titre de la Coupe Stanley procèdent donc au carré d'as. Ils ont quelques jours de congé avant d'affronter le gagnant de la série entre les Islanders de New York et les Bruins de Boston. Les Islanders mènent la série 3-2 et pourraient éliminer Boston dès mercredi.