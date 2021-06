La zone jaune, un pas de plus dans le déconfinement du sport

Les sports extérieurs prendront désormais de l’ampleur partout au Québec, puisque les activités supervisées avec contacts de courte durée seront permises en zone jaune en groupes de 25 personnes maximum, sans compter les officiels, le personnel et les bénévoles. La zone orange aurait permis le même nombre de participants, mais sans contact.

L’organisation de parties et de ligues sera également possible en zone jaune, ce qui n’était pas le cas en zone orange. La présence de spectateurs ne sera pas recommandée, mais les tournois et les événements extérieurs sportifs et récréatifs avec spectateurs seront possibles à partir du 25 juin prochain.

À l’intérieur, les activités sont permises dans les lieux publics en zone jaune pour les groupes d’un maximum de 12 personnes de résidences différentes, avec accès à des vestiaires. Les contacts de courte durée sont permis. Dans les salles d’entraînement physique, les activités seront possibles en solo, à deux ou avec les occupants de deux résidences.

La zone verte prévoit d’autres assouplissements encore. Les groupes de 50 personnes à l’extérieur et de 25 personnes à l’intérieur sont autorisés à pratiquer des activités, les cours de groupe sont possibles dans les centres d’entraînement physique et les spectateurs sont admis en nombre limité aux compétitions organisées.

Soulagement dans le baseball junior

Le passage de la plupart des régions au palier d’alerte jaune permettra notamment la reprise des activités au baseball junior.

La Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) disputera un calendrier de 32 matchs à compter du 25 juin et pourra présenter des matchs préparatoires dès le vendredi 11 juin. Ce qui veut dire que la plupart des équipes, qui étaient déjà à l’entraînement par groupes de huit, pourront tenir un camp d’entraînement de deux semaines.

Le président du circuit, Rodger Brulotte, s’est dit très heureux de pouvoir annoncer le début de la saison.

Nos joueurs, tout comme la société en général, sont passés à travers beaucoup d’embûches au cours des 15 derniers mois, a-t-il souligné. C’est une belle journée aujourd’hui de pouvoir leur annoncer qu’ils seront bientôt sur les terrains, et que nous pourrons entamer notre saison 2021, 20 jours plus tôt qu’on l’avait fait en 2020.

L’an dernier, les équipes avaient pu disputer 21 ou 22 matchs, selon leur division. Les Diamants de Québec avaient été couronnés champions des séries éliminatoires après avoir vaincu les Ducs de Longueuil en finale.