Bruce Cassidy mis à l'amende pour ses critiques envers les arbitres

Cassidy a été puni pour avoir critiqué le travail des arbitres lors du cinquième match de la série contre les Islanders de New York lundi soir.

Les Islanders ont inscrit trois buts en supériorité numérique dans leur victoire de 5-4.

Je crois qu’ils [les arbitres] considèrent cette équipe comme les Saints de New York, et non les Islanders de New York , a déclaré Cassidy, visiblement frustré par la tournure des événements, en visioconférence d’après-match.

Ces pénalités, ils les signalent contre nous, mais pas contre eux. Et je ne comprends pas pourquoi, a-t-il ajouté. Peut-être qu’on doit simuler davantage – plonger –, mais nous ne jouons pas comme ça.

Questionné au sujet des commentaires de son collègue, l’entraîneur-chef des Islanders Barry Trotz a rappelé que son équipe a été l’une des plus punies cette saison. Si les Bruins ont été parmi les plus punis, les Islanders pointaient cependant au 29e rang parmi les 31 équipes de la ligue.

Ce n’est pas comme si tout ce que je faisais, c’était de dire que toutes les pénalités contre nous sont horribles. Ce n’est pas vrai. C’est simplement qu’en fin de compte, sur des jeux semblables, ils doivent être punis eux aussi, a noté Cassidy. Ils jouent avec intensité, avec beaucoup d’intensité. J’adore la façon dont ils jouent. Mais ils commettent autant de fautes que nous, croyez-moi. Il suffit que les arbitres sévissent.

La troupe new-yorkaise mène cette série 3-2 et pourrait éliminer les Bruins mercredi soir.