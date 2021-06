Fin d’association entre Bianca Andreescu et Sylvain Bruneau

Ensemble, Bianca Andreescu et Sylvain Bruneau ont marqué l’histoire du tennis canadien en septembre 2019. Elle avait alors pris la pose aux côtés de son entraîneur avec le trophée des Internationaux des États-Unis dans les mains. En point de presse, il avait laissé entendre qu’il n’avait pas l’habitude de ce genre de photo.

L'Ontarienne avait ensuite fait sourire l’auditoire en lui répondant qu’il ferait mieux de s’y habituer.

À 19 ans à peine, elle venait de remporter le premier tournoi du grand chelem de sa carrière, le quatrième titre de sa saison après notamment ceux d’Indian Wells et de Toronto. L’avenir était radieux.

Or, près de deux ans plus tard, le compteur de titres n’a pas bougé. Une grave blessure au genou subie à l’automne 2019 et une pandémie ont compliqué la vie du duo.

La défaite au premier tour à Roland-Garros aura été le dernier chapitre d’une relation qui avait été, jusque-là, très fructueuse. Andreescu a confirmé mardi, sur ses réseaux sociaux, la fin de son partenariat avec Bruneau.

Début du widget Instagram. Passer le widget? Fin du widget Instagram. Retour au début du widget?

C’est avec le cœur gros que je vous annonce la décision mutuelle de mettre fin à mon association avec mon mentor, mon entraîneur de longue date et mon ami Sylvain, a écrit Andreescu. Nous avons vécu quatre années extraordinaires et notre amitié perdurera. Je suis très reconnaissante pour tout ce que nous avons accompli ensemble. Sylvain était plus qu’un entraîneur, il faisait partie de la famille.

Elle n’a pas annoncé qui allait prendre la relève de Bruneau. L’un des protégés de Bruneau et partenaire d’entraînement de la septième joueuse mondiale, Isade Juneau, a déjà accompagné Andreescu à des tournois cette année, dont à Miami.

Les derniers mois ont été fort éprouvants pour le duo. En plus de cette blessure au genou qui a tardé à guérir, Andreescu a été touchée au pied ce printemps, à Miami, puis à l’abdomen, à Strasbourg, tout juste avant le tournoi de Roland-Garros.

Les deux ont aussi eu à vivre une quarantaine stricte dans des chambres d’hôtel en Australie après que Sylvain Bruneau eut contracté la COVID-19 cet hiver.

Les entraîneurs, au tennis comme dans bien d’autres sports, ne font souvent que passer dans la vie des athlètes.

Quand il a été fait finaliste au titre d’entraîneur de l’année sur le circuit de la WTA, en 2019, il avait fait remarquer que tous les finalistes au même prix de la saison 2018 n’étaient plus aux côtés des joueuses avec lesquelles ils travaillaient.

L’entraîneur québécois va poursuivre son travail au centre national de Tennis Canada à Montréal.

Au départ de Louis Borfiga, à la fin de l’été, Bruneau chapeautera le volet féminin tant pour les professionnelles que pour la relève (joueuses de plus de 16 ans). Il aura aussi parmi ses responsabilités les sélections féminines nationales pour la Coupe BillieJean-King (l’ancienne Fed Cup) ainsi que pour les Jeux olympiques.