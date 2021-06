La série Canadien-Jets avait débuté par une question fort intéressante. On se demandait quelle équipe allait être la plus avantagée : les Jets qui s’étaient bien reposés après avoir balayé les Oilers, ou le CH, qui transportait avec lui le momentum acquis dans une longue et féroce bataille face aux Leafs?

Six jours plus tard, la réponse est assez claire, merci. Et la meilleure façon de résumer cette série serait de dire que les choses changent incroyablement vite dans le monde du sport.

Il y a deux semaines, le CH tirait de l’arrière 1-3 face aux Leafs. Cette équipe était morte et enterrée dans l’esprit de la très grande majorité des observateurs. Et comme par magie, les voilà en demi-finale de la Coupe Stanley, avec sept victoires consécutives en poche, un exploit que cette organisation n’avait pas signé depuis 1993, l’année de la dernière conquête.

Plus incroyable encore, le CH se présentera dans le carré d’as de la LNH avec une séquence de 437 minutes 53 secondes sans avoir tiré de l’arrière dans un match. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence du genre depuis la plus grande dynastie de l’histoire du hockey : le Canadien de 1960, qui s’apprêtait alors à signer une cinquième conquête consécutive.

Ces exploits extraordinaires ont été signés, rappelons-le, par une équipe qui a remporté seulement 42 % de ses matchs en saison régulière et qui fut la 16e à se tailler une place en séries.

Quand on prend un pas de recul, on peut comprendre les Jets de ne pas avoir eu le temps de voir venir ou de comprendre la tornade qui les a frappés.

***

Les Jets se sont présentés dans cette série une période en retard. Quelques heures avant le premier match, Paul Maurice expliquait sourire en coin qu’après un long congé, les dix premières minutes de son équipe n’allaient pas être agréables à regarder. Il a été servi à souhait.

Après 20 minutes de jeu lors de la première rencontre, les Jets accusaient déjà un retard de 1-3. Visiblement décontenancés, ils ont passé les deux périodes suivantes à essayer de retrouver l’émotion et le synchronisme qui les avaient transportés face aux Oilers. En vain.

Mark Scheifele, leur meilleur marqueur, a perdu les pédales et a été suspendu pour quatre rencontres. On ne l’a jamais revu. En fait, les partisans des Jets ne le reverront même pas lors du match d’ouverture l’automne prochain car sa suspension n’est pas terminée. Et le défenseur Dylan DeMelo, qui complétait leur première paire en défense avec Josh Morrissey, s’est blessé dans les premières minutes de l’affrontement initial. Lui non plus, on ne l’a jamais revu.

Le trio de Phillip Danault, qui obtient ici une chance de marquer, s’est montré sans pitié pour les meilleurs attaquants des Jets. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Tel un boxeur titubant et cherchant son coin à l’issue du premier round, les Jets ne se sont jamais remis sur les rails par la suite. Ils sont restés dans un autre espace-temps, confinés une demi-seconde derrière le CH.

Constamment empêtrés dans leur territoire et incapables de solutionner l’échec avant intensif du CH, les hommes de Paul Maurice ont vu la grande majorité de leurs lentes contre-attaques s’échouer en zone neutre. Le trio de Phillip Danault s’est montré sans pitié pour les meilleurs attaquants des Jets.

Et à l’inverse, les Manitobains ne semblaient pas avoir de solution pour freiner les rapides contre-attaques du Tricolore. À force d’accorder des surnombres à la pelletée et de s’épuiser au fond de leur territoire, les Jets n’ont jamais permis à leur gardien Connor Hellebuyck de livrer un duel à Carey Price.

***

Pour le gardien montréalais, cette série a eu des allures de séjour au Club Med en comparaison avec l’épique série de sept matchs face aux Leafs.

Kyle Connor, qui avait tant fait mal au CH durant la saison régulière, a été invisible pendant toute la série, qu’il a bouclée avec un but inscrit dans une cause perdue et un différentiel de -4. Le capitaine Blake Wheeler n’a amassé aucun point et a terminé ces quatre matchs face aux CH avec un bilan défensif de -7. Quant à Paul Stastny, il a forcé un retour au jeu malgré une blessure et n’a jamais été un facteur lors des matchs disputés à Montréal.

Pierre-Luc Dubois n’avait pas marqué à ses 20 derniers matchs quand la série s’est mise en branle. Sa disette est maintenant rendue à 24 matchs. Et au-delà de la feuille de pointage, sa tenue a probablement constitué la plus vive déception dans le camp des Jets. Ceux qui ont vu le grand centre québécois à l’œuvre dans la bulle torontoise l’été dernier avaient peine à en croire leurs yeux.

Il faut croire que Dubois était blessé. Il n’a jamais aidé son équipe alors qu’elle avait cruellement besoin de lui.

Nikolaj Ehlers a dû se sentir bien seul durant ce balayage encaissé aux mains de son ancien entraîneur Dominique Ducharme. Parmi les meilleurs attaquants des Jets, Ehlers a été le seul à se débattre et à offrir un effort digne de l’enjeu.

Les Jets n’ont pas seulement été éliminés par le CH. Ils ont été écrasés, piétinés, sans être capables d’offrir la moindre résistance.

Quel printemps hallucinant vivons-nous!

***

Carey Price, du Canadien, a complètement éclipsé son rival Connor Hellebuyck, des Jets. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

La prochaine équipe qui croisera le fer avec le Canadien sera assurément une véritable machine de guerre.

Ce sera soit l’Avalanche du Colorado, soit les Golden Knights de Vegas, qui sont impliqués dans une bataille de tous les instants qui est égale à deux victoires de chaque côté.

Une série contre l’Avalanche constituerait un premier affrontement entre ces deux organisations depuis que le CH a éliminé les Nordiques au premier tour en... 1993. Et une série contre les Golden Knights opposerait le CH à son ancien capitaine Max Pacioretty.

Dans les deux cas, le CH en aura plein les bras.

Ironiquement, le prochain tour éliminatoire, celui du carré d’as, débutera probablement par la même question que nous nous posions avant la série Canadien-Jets.

Le CH sera-t-il avantagé par la période de repos dont il aura profité, ou ses adversaires seront-ils galvanisés par l’intensité de la série qu’ils viendront tout juste de terminer?

D’ici à ce que la demi-finale commence, puisse Dominique Ducharme rappeler à ses hommes, le plus souvent possible, le sort que viennent de connaître les Jets.