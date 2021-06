Les Islanders résistent aux Bruins, qui sont à un match de l'élimination

Semyon Varlamov a stoppé 40 lancers et les Islanders ont résisté à une poussée des Bruins de Boston pour l'emporter 5-4, lundi soir, lors du cinquième match de cette série de deuxième tour.

Les Islanders menaient 5-2 en début de troisième période, mais les Bruins ont sorti les crocs et ils ont marqué deux buts tout en bombardant la cage de Varlamov. Le gardien russe et sa défensive ont toutefois tenu le coup.

La formation new-yorkaise a pris les devants 3-2 dans cette série et pourra en finir mercredi soir, à Uniondale. Les Islanders ne sont plus qu'à une victoire de participer au carré d'as pour une deuxième année consécutive.

Les hommes de Barry Trotz peuvent également remercier l'indiscipline des Bruins. Ils ont enfilé l'aiguille trois fois en avantage numérique.

Mathew Barzal, Jordan Eberle et Josh Bailey ont tous les trois récolté un but et une mention d'aide pour les Islanders. Kyle Palmieri et Brock Nelson ont aussi fait mouche dans la victoire.

Varlamov a repoussé 40 lancers ou plus pour une quatrième fois depuis le début des séries.

David Pastrnak a mené l'attaque des siens en amassant deux buts et une assistance. Brad Marchand et David Krejci ont également trouvé le fond du filet pour les Bruins, qui ont dominé leurs adversaires 18-3 au chapitre des tirs au troisième engagement.

Tuukka Rask a amorcé la rencontre pour les Bostonnais et il a cédé quatre fois en 16 lancers. Le Finlandais a cédé sa place à Jeremy Swayman pour commencer la troisième période et ce dernier a bloqué deux rondelles.