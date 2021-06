Les vélos s'envolent au Québec, mais le nombre de cyclistes est stable

L'organisme Vélo Québec a sorti mercredi les résultats de son sondage L'état du vélo au Québec pour l'année 2020. Ces données sont compilées par l'organisme aux cinq ans afin d'en connaître davantage sur l'utilisation du vélo comme divertissement ou moyen de transport.

En 2020, les données indiquent que 4,7 millions de Québécois font du vélo, dont 1,1 million d'enfants. En 2015, 4,2 millions de Québécois, dont un million d'enfants, pratiquaient le vélo. Il s'agit d'une augmentation de 0,3 %.

Le nombre de personnes qui font du vélo toutes les semaines (de mai à octobre) est stable à 2,7 millions.

Chez les 55 ans et plus, le taux de cyclistes a presque doublé entre 1995 et 2020, passant de 23 % à 42 % , peut-on lire dans le communiqué de presse de Vélo Québec. Toutefois, en se référant aux données du sondage de 2015, on peut noter que l'augmentation depuis cinq ans est d'environ 2 % puisque 40 % des 55 ans et plus disaient faire du vélo à ce moment.

Vélo Québec note une augmentation du nombre de personnes qui utilisent le vélo comme moyen de transport à l'occasion ou régulièrement . En 2015, le sondage indiquait que 1,9 million de cyclistes le faisaient alors que les données pour 2020 parlent maintenant de 2,1 millions. En 2020, le télétravail a affecté les déplacements utilitaires à vélo, mais de façon moins importante que les autres modes de transport , est-il indiqué dans le communiqué de presse.

Bonne nouvelle du côté de la sécurité routière à vélo. On note que parallèlement à l'augmentation des cyclistes, le nombre de collisions entre des vélos et d'autres véhicules a diminué de 34 % depuis 2015.

La folie des vélos en 2020

Selon le sondage, 2020 constitue une année record pour les ventes de vélo. Les Québécois ont acheté 950 000 vélos (430 000 pour adultes et 520 000 pour enfants), alors que le nombre de nouveaux vélos était annuellement stable à environ 600 000 depuis les années 2000.

Vélo Québec estime qu'en ajoutant les vêtements et accessoires au calcul, les détaillants de vélo ont fait des ventes de 565 millions de dollars en 2020 .