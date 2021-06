Eugenie Bouchard opérée à l'épaule droite

Dans une publication Twiiter accompagnée d’une photo d’elle, alitée et le bras droit dans une attelle, la Canadienne Eugenie Bouchard a annoncé lundi avoir subi une opération à l’épaule.

La Montréalaise a confié dans une note qui accompagnait la photo qu’elle ressentait de la douleur à l'épaule droite depuis l’automne dernier.

En mars dernier, je me suis déchiré le muscle subscapulaire dans mon match de premier tour à Guadalajara. Depuis, j’ai essayé tous les traitements non intrusifs connus, sans succès. Alors, la semaine passée, j’ai décidé de passer à l’action et de subir une opération arthroscopique , explique-t-elle.

Toujours selon la note de Bouchard, son médecin lui aurait dit que tout s'est bien passé.

J’ai une longue route devant moi, mais le niveau de mon moral est élevé, et je vais travailler fort pour reprendre le boulot que j’adore. Une citation de :Eugenie Bouchard

Son dernier match remonte à mars dernier, où elle avait été battue par la Chinoise Lin Zhu, en deux manches, à Monterrey, au Mexique.

Eugenie Bouchard, 27 ans, est présentement 117e au classement de la WTA.