Le Canadien a trouvé son identité

Voilà la version revue, corrigée et améliorée du CH, gracieuseté des mixturess de Dominique Ducharme et de l’engagement de ses hommes, foi de l’entraîneur.

Dimanche, Montréal a marqué le premier but dans ses 6 dernières parties et dans 8 des 10 disputées en séries. Il n’a plus accusé un retard dans un match depuis le quatrième duel contre les Maple Leafs de Toronto, une séquence qui dure depuis 376 min 14 s ou, si vous préférez, 6 h 15 min. C’est long ça. Le temps de courir deux marathons si vous avez la pêche.

Résultat des courses, une victoire convaincante de 5-1.

Les embûches sur le parcours du Tricolore ont été documentées en long et en large. Ducharme, un entraîneur cérébral au système de jeu assez complexe, a peiné à imposer sa vision pendant cette saison tronquée. Visiblement, non pas parce que les joueurs n’y croyaient pas, mais parce qu’ils n’y parvenaient pas.

Alors, cette équipe débordante de confiance, qui neutralise l’adversaire en zone neutre, qui l’éteint, qui profite de ses chances, qui arrive à prolonger ses présences en territoire adverse après avoir été si longtemps une bande incapable de davantage qu’un Blitzkrieg, est-ce enfin celle qu’entrevoyait Marc Bergevin lorsqu’il assurait en début de campagne qu’elle pouvait s’adapter à n’importe qui?

Il faudra finir par le croire. Les acquisitions du patron ont toutes porté leurs fruits, même Eric Staal a retrouvé un second souffle. Le vétéran compte maintenant sept points en neuf rencontres.

Et la fameuse profondeur ressort. Dimanche soir, l’écart entre l’attaquant le plus utilisé (Phillip Danault à 17 min 22 s) et le moins utilisé (Paul Byron à 12:26) est de moins de cinq minutes. L’identité du Tricolore attendue, celle d’un groupe tissé serré qui attaque par vagues, sans relâche et ne vous laisse pas respirer, a finalement fait surface.

L’engagement est à 100 %. C’est quelque chose qu’on sentait dans les quatre premiers matchs contre Toronto, on l’avait par moments, mais il fallait l’amener à un autre niveau et que ce soit constant , a expliqué Ducharme.

Le moteur

Le trio de Staal, Corey Perry et Joel Armia symbolise à la perfection ce retournement de situation. Les trois costauds ont inscrit trois des cinq buts du Canadien. Perry a donné le ton avec le premier filet de la soirée au terme d’une séquence interminable où le premier trio des Jets (avec Andrew Copp au centre au lieu de Pierre-Luc Dubois) s’est fait donner une leçon de possession de rondelle.

Staal a d’abord manqué une chance en or sur une passe de Perry avant que celui-ci ne se reprenne en revenant devant le filet quelques instants plus tard. Cette combinaison ne ressemble à rien à ce que les amateurs du CH ont contemplé au cours des dernières années. Des temps immémoriaux en fait. On ne se souvient plus d’avoir vu trois joueurs maintenir une telle pression, contrôler le disque et le protéger le long des rampes avec tant d’autorité.

Est-ce que c’est un quatrième trio , a lancé Ducharme lorsqu’on lui a demandé de commenter le jeu de ce quatrième trio.

Artturi Lehkonen a récolté un point lors d'un deuxième match de suite, depuis son retour au jeu. Photo : usa today sports / Jean-Yves Ahern

Ils sont importants pour nous, ils apportent une dimension physique. Ils ont des présences offensives difficiles à affronter. Ils sont lourds, ils protègent bien la rondelle, ils vont chercher des gros buts. Ils sont capables de jouer contre des trios plus offensifs et de leur faire passer du temps en zone défensive. Ils apportent beaucoup , a renchéri l’entraîneur.

Brendan Gallagher a opiné du bonnet.

Sur le tableau, ils apparaissent comme le quatrième trio, mais ce n’est pas le quatrième trio. Ils jouent du hockey de grands garçons. De longues présences avec mouvement circulaire de rondelle profondément dans le territoire adverse. Ils utilisent leurs forces. Ils sont incroyables pour nous , a fait valoir Gallagher.

Joel Armia a particulièrement déployé ses ailes depuis qu’il les a rejoints. Peut-être débarrassé de l’obligation de produire à tout coup lorsque jumelé à Nick Suzuki, le grand Finlandais laisse parler ses atouts. Qu’il a nombreux. L’ailier a réussi ses troisième et quatrième buts des séries, les deux en désavantage numérique, bien que le dernier ait été marqué dans un filet désert.

J’ai l’impression que nous sommes trois joueurs semblables. Nous sommes imposants, on est tous capables de garder la rondelle, on fait le même genre de choses. C’est agréable de jouer avec eux. Ce sont tous les deux de grands joueurs , a laissé tomber Armia pour une fois volubile si l’on peut dire.

Ils l'ont été en tout cas, de grands joueurs. À une lointaine époque. Aujourd’hui, de ses années de gloire leur restent surtout une intelligence hors norme, une expérience massive et un jugement sûr en possession de la rondelle.

Bergevin a mis la main au collet de ses vétérans, Perry et Staal, pour qu’ils apprennent à cette équipe comment gagner. En ce moment, ils sont complètement investis dans leur tâche.

En rafale

Cole Caufield a réalisé 11 tirs au but à ses deux derniers matchs. Ducharme lui a demandé de tirer davantage et le jeune homme s’est exécuté. C’est toutefois avec une savante passe à Suzuki qu’il s’est inscrit au pointage en avantage numérique.

L’on aurait pu consacrer cette analyse à Carey Price, mais ç’aurait été redondant, n’est-ce pas? Sachez que le gardien a été bon, sans être spectaculaire, il n’en a simplement pas eu besoin. Il a repoussé 25 des 26 tirs des Jets. Il affiche maintenant un taux d'efficacité de ,938 et une moyenne de 1,97 après 10 matchs.