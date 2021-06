Le Canadien l'emporte 5-1 et pousse les Jets au bord du gouffre

Le match était commencé depuis moins de cinq minutes lorsque Corey Perry a donné l'avance à son équipe avec son troisième but des séries.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

En deuxième période, Artturi Lehkonen a profité d'une mêlée devant le filet de Connor Hellebuyck pour mettre la rondelle derrière le portier des Jets, doublant ainsi l'avance des siens.

Quelques secondes auparavant, le capitaine des Jets, Blake Wheeler, avait frappé la barre horizontale d'un bon lancer.

Plus tard, au moment où Montréal se débrouillait en désavantage numérique, Paul Byron et Joel Armia ont profité d'un revirement pour s'amener à deux contre un. Le Finlandais a décoché un tir vif pour faire 3-0.

Armia file le parfait bonheur depuis qu'il a été placé dans un trio complété par Perry et Eric Staal. Le no 40 n'avait que de bons mots pour ses compagnons de trio après la rencontre.

Je crois qu’on est trois joueurs de même type , a-t-il expliqué. On peut tous contrôler la rondelle et la conserver. On peut aller dans les coins et rester profondément dans la zone offensive, alors c’est super de jouer avec eux .

Carey Price a cédé pour la première fois en presque 100 minutes de jeu quand Adam Lowry a réduit l'écart à 3-1 grâce à une belle passe du Québécois Mathieu Perreault.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

En troisième période, Nick Suzuki a profité de l'indiscipline des Jets pour s'inscrire au pointage en redirigeant une savante passe de Cole Caufield. Paul Stastny, qui effectuait un retour dans la formation, était alors au banc des pénalités pour avoir porté son bâton au visage de Shea Weber.

Armia a porté le score à 5-1 en fin de rencontre avec un but dans un filet abandonné.

Les Manitobains ont offert cinq jeux de puissance à l'adversaire.

Le Canadien a lancé 33 fois contre Hellebuyck. Price, de son côté, a repoussé 26 des 27 tirs dirigés vers lui.

Invité à commenter les performances de son gardien, l'entraîneur Dominique Ducharme a lancé des fleurs à l'ensemble du groupe. Il joue du hockey inspiré. Par contre, je trouve que, tant offensivement que défensivement, on a été solide. [Price] est une partie importante de notre équipe, mais j’aime comment les joueurs jouent devant lui.

Les deux équipes seront de retour dès lundi soir au Centre Bell. Si le Tricolore balayait les Jets en quatre matchs, les joueurs profiteraient de quelques jours de congé avant de passer au prochain tour, en attendant la conclusion du choc Avalanche-Golden Knights.

Toutefois, Brendan Gallagher n'a pas la tête au repos. Le guerrier est toujours en mode compétitif. On ne pense pas aux jours de congé. On sait que le match le plus difficile à gagner, c’est le dernier , a-t-il mentionné.

On devient de plus en plus affamé. Mais de l’autre côté, ils vont vouloir se battre jusqu'à la fin et on ne veut pas leur donner l’occasion de revenir à la maison. Une citation de :Brendan Gallagher

Nick Suzuki abonde dans le même sens. On sait c’est quoi d’avoir le dos au mur et on doit continuer de jouer comme on le fait depuis le début de la série.

Le défenseur Jeff Petry a quitté la rencontre en deuxième période et n'est pas revenu au jeu. Il pourrait s'être blessé à la main droite, après l'avoir coincée dans le trou de la baie vitrée utilisé par les photographes.

Dominique Ducharme a indiqué qu'il aurait pourrait offrir des nouvelles à son sujet lundi, après une évaluation plus en profondeur de son état de santé.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le match no 4 aura lieu à 20 h (HAE) à Montréal.