Roger Federer déclare forfait à Roland-Garros

Il avait laissé planer cette possibilité la veille, après avoir vaincu l'Allemand Dominik Keopfer en quatre manches de 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) et 7-5, afin de planifier sa saison sur gazon et les Jeux olympiques. Il devait affronter l'Italien Matteo Berrettini lundi.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Après avoir discuté avec mon équipe, j’ai décidé que je devais me retirer du tournoi de Roland-Garros aujourd’hui (dimanche), a déclaré Federer. Après deux opérations du genou et plus d’un an de rééducation, il est important que j’écoute mon corps et que je n’aille pas trop vite dans le retour à la compétition. Je suis ravi d’avoir gagné trois matchs. Il n’y a pas de meilleur sentiment que d’être de retour sur le terrain.

Le tournoi de Roland-Garros est désolé du retrait de Roger Federer, qui a livré un magnifique combat hier soir, a dit Guy Forget, directeur du tournoi. Nous étions tous ravis de son retour à Paris, où il a disputé trois matchs de haut niveau. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de la saison.

Le match de Federer contre Keopfer a duré 3 h 35 min et s’est terminé vers 1 h à Paris. Il participait à un tournoi du grand chelem pour la première fois en 16 mois en raison de ses ennuis de santé.

Octuple champion de Wimbledon, l’athlète de 39 ans s’accorde ainsi un petit répit avant le tournoi londonien, qui s’amorce le 14 juin. Il vise également l’or olympique à Tokyo, et le tournoi masculin s’amorce le 24 juillet.

Tsitsipas maîtrise Carreno Busta

Sur le terrain, Stefanos Tsitsipas a surmonté brillamment l'obstacle Pablo Carreno Busta. Sans trembler, le Grec a battu en trois manches de 6-3, 6-2 et 7-5 l’Espagnol, 12e mondial et vrai spécialiste de terre battue, pour accéder aux quarts de finale.

Le no 5 mondial remporte ainsi son 37e match cette saison, dont 20 sur terre, plus que n'importe quel autre joueur depuis le début de l'année.

Après avoir remporté en patron les deux premières manches, à peine Tsitsipas a-t-il laissé Carreno Busta le perturber le temps de quelques jeux au début du troisième acte.

L'Espagnol a réussi le bris d'entrée, allant jusqu'à mener 4-2, avant de voir revenir le Grec au jeu suivant. Ce dernier a ensuite repris sa marche avec un bris avant de s'imposer en un peu plus de deux heures.

Tout a bien fonctionné pour moi aujourd'hui. Je me sentais bien sur le court, la stratégie que j'ai adoptée s'est avérée payante, mon service était bon […] Les matchs avec un joueur tel que Pablo m'aident à sortir mon meilleur tennis , a déclaré Tsitsipas sur le court juste après sa victoire.

Pour rallier, comme l'an dernier, les demi-finales, Tsitsipas affrontera le no 2 mondial Daniil Medvedev, qui a vaincu Cristian Garin (23e) en trois manches de 6-2, 6-1 et 7-5.

Têtes de série no 2 et 5, on devait être en quarts. On était déjà en demi-finales en Australie , a souligné en français Medvedev, qui avait atteint la finale à Melbourne, avant de quitter le court Suzanne-Lenglen.

J'espère que le public français sera de mon côté, que les gens se diront : "Il parle français, il est sympa, allez!" , a-t-il lancé à l'adresse des spectateurs.

Zverev surclasse Nishikori

Alexander Zverev, no 6 mondial, a accédé au tour suivant en éliminant sans difficulté Kei Nishikori (49e), 6-4, 6-1 et 6-1 en moins de 2 heures.

Déjà titrés deux fois cette année, dont au Masters 1000 de Madrid, l'Allemand rencontrera au prochain tour l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (46e) pour tenter de se qualifier pour sa première demi-finale sur la terre battue parisienne.

Zverev atteint pour la troisième fois les quarts de finale à Roland-Garros.