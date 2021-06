Mrazek et les Hurricanes fléchissent devant la puissante attaque du Lightning

Deux buts et une aide plus tard, Kucherov a guidé les champions en titre de la Coupe Stanley vers une victoire de 6-4 contre les Hurricanes de la Caroline samedi.

Le Lightning a pris l'avance 3-1 dans cette série de deuxième tour et aura l'occasion d'en finir mardi en Caroline du Nord.

Pour être honnête, il a peut-être fait basculer le match, a mentionné l'entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper, à propos de Kucherov. Ça nous a échappé un peu en deuxième période et il avait été frappé durement par un joueur des Hurricanes. Il a canalisé son énergie de la bonne façon. Quand il fait des choses comme celles que nous avons vues aujourd'hui, il est difficile à freiner.

Steven Stamkos a aussi amassé deux buts et une mention d'aide. Le Lightning montre un dossier de 10-0 après une défaite dans les séries lors des deux dernières années.

Les deux équipes ont inscrit quatre buts chacune au deuxième engagement et le Lightning a transformé un retard de 2-4 en une avance de 5-4. Stamkos et Kucherov ont fait mouche en avantage numérique et Tyler Johnson a également déjoué Petr Mrazek pendant cette période.

Teuvo Teravainen, Jesper Fast, Dougie Hamilton et Jaccob Slavin ont répliqué au deuxième vingt pour les Hurricanes. La formation de la Caroline du Nord s'est tirée dans le pied en écopant de plusieurs mauvaises pénalités.

Si tu donnes autant d'occasions à une unité d'avantage numérique de ce calibre, ce n'est pas une recette pour le succès, a indiqué Slavin. Nous devons être plus disciplinés et jouer avec ardeur, mais aussi intelligemment. Nous ne pouvons pas leur donner des occasions dont ils n'ont pas besoin.

Le Lightning a marqué trois buts en six avantages numériques et cinq avec un joueur en plus au cours des deux dernières rencontres.

Les Hurricanes ont connu leur meilleur match offensif de la série, mais ils ont été blanchis en deux tentatives en avantage numérique. Ils ont éprouvé des difficultés après avoir pris l'avantage 4-2.

C'était bizarre. À ce moment, il n'y avait eu que 11 buts marqués depuis le début de la série et là, nous en voyons huit en deuxième période. C'était chaotique, a admis Cooper. C'était une deuxième période très divertissante.

Le finaliste au trophée Vézina Andrei Vasilevskiy a résisté à la tempête des Hurricanes et n'a pas donné de but en troisième période. Il a conclu la rencontre avec 21 arrêts.

L'entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind'Amour, n'a pas trouvé de réconfort d'avoir vu son équipe finalement déjouer Vasilevskiy, qui n'avait accordé que cinq buts dans les trois premiers matchs.

En toute honnêteté, je crois qu'il n'était peut-être pas à son meilleur niveau, et nous avons réussi quatre buts contre lui. Nous devons gagner cette partie. Il n'accordera peut-être plus quatre buts , a dit Brind'Amour.

Kucherov, qui a amassé 17 points en 10 matchs éliminatoires cette année, a amorcé la remontée en avantage numérique. Johnson a créé l'égalité 4-4 avant que Stamkos touche la cible en supériorité numérique pour une seconde fois lors du deuxième tiers.

Kucherov a ajouté un but à la suite d'une passe d'Ondrej Palat, lors d'une montée à deux contre un en troisième période.

Mrazek a stoppé 20 des 26 rondelles dirigées vers lui à son deuxième départ des séries. Il avait mené les Hurricanes vers un gain de 3-2 en prolongation lors du troisième affrontement.