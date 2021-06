Djokovic passe facilement en huitièmes de finale à Roland-Garros

Djokovic a remporté le match contre Berankis, 93e joueur mondial, en 1 heure et 32 minutes 6-1, 6-4 et 6-1.

Le Serbe a cependant voulu tempérer la sévérité du pointage final: J'ai été solide, j'ai beaucoup varié dans les échanges. Ça a peut-être semblé simple, mais ça ne l'était pas. Il faisait moins chaud aujourd'hui (samedi) que jeudi alors la balle rebondissait moins, mais j'ai su m'adapter.

Finaliste l'an dernier, il atteint les huitièmes de finale à Roland-Garros pour la douzième fois d'affilée, ce qui représente un record dans l'ère Open (depuis 1968). Rafael Nadal et Roger Federer se sont arrêtés à onze huitièmes consécutives sur la terre parisienne, entre 2005 et 2015.

À 34 ans, Djokovic vise un 19e titre du grand chelem pour se rapprocher à une longueur du record codétenu par Nadal et Federer.

Pour y arriver, il devra écarter lundi l'Italien Lorenzo Musetti (76e) qui, à 19 ans et pour son premier tournoi du grand chelem, visera lui aussi une place en quarts. Il met beaucoup de rotation, de puissance et de vitesse dans la balle. Ce sera un vrai défi et je dois m'y préparer , a commenté Djokovic à propos de son prochain adversaire.

Théoriquement, le vainqueur du huitièmes de finale entre Djokovic et Musetti pourrait affronter Roger Federer pour une place dans le carré d'as. Le Suisse (8e) doit jouer son match du troisième tour samedi en session nocturne face à l'Allemand Dominik Koepfer (59e).

Un autre Italien de 19 ans sera de la deuxième semaine à Roland Garros. Pour la deuxième année de suite, Jannick Sinner s'est qualifié en battant le Suédois Mikael Ymer, 6-1, 7-5 et 6-3.

Swiatek poursuit sa défense, Svitolina éliminée

La championne sortante Iga Swiatek (9e) s'est hissée en huitièmes de finale de Roland-Garros en maîtrisant l'Estonienne Anett Kontaveit (31e) en deux manches 7-6 (7-4), 6-0.

Si bien que Swiatek, lauréate de l'édition 2020 sans laisser échapper la moindre manche, est désormais sur une série de vingt manches remportées consécutivement sur la terre battue parisienne.

Je ne suis pas passée loin de ne pas faire durer ce record aujourd'hui , a-t-elle reconnu, poussée dans un jeu décisif par Kontaveit, après avoir dû combler un break de retard concédé d'entrée.

La jeune Polonaise, qui a fêté ses vingt ans lundi, affrontera l'Ukrainienne Marta Kostyuk (81e), 18 ans seulement, pour une place en quarts de finale.

Elina Svitolina, cinquième tête de série, a vu son parcours parisien stoppé court par la Tchèque Barbora Krejcikova, ancienne championne en double à Roland Garros. L'Ukrainienne a été éliminée en deux manches 6-3 et 6-2 sur le court Philippe-Chatrier.

Barbora Krejcikova Photo : Getty Images

Krejcikova a également atteint le quatrième tour en simple à Roland-Garros l'année dernière et affrontera désormais Sloane Stephens, la finaliste en 2018, pour une place en quarts de finale.

La meilleure performance de Krejcikova en simple dans n'importe quel autre tournoi majeur était une présence au deuxième tour aux Internationaux d'Australie.