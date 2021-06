Encore Charles Leclerc en tête à Bakou, le mur pour Lance Stroll

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), en mauvaise position jusque-là, est parvenu à se placer aux côtés du Monégasque en première ligne. La deuxième revient au favori néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et au Français Pierre Gasly (AlphaTauri).

Le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) a frappé le mur dans la première portion des qualifications et n'a pas enregistré de temps. Il partira du fond de la grille. Son coéquipier Sebastian Vettel a fait le 11e temps. Le Canadien Nicholas Latifi (Williams) partira 16e.

Pour Leclerc, le scénario de cette pole position coïncide étonnamment avec celui de Monaco : il a réussi le meilleur temps lors de sa première tentative, puis deux accidents dans les dernières secondes des qualifications ont empêché les pilotes d’améliorer leurs chronos, lui offrant la 1re place sur la grille de départ, dimanche.

Dans les rues de la Principauté, c’était presque pareil, sauf que c’est le pilote Ferrari lui-même qui avait abîmé sa monoplace. Cette fois, c’était le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et l’Espagnol Carlos Sainz fils (Ferrari), l’un après l’autre en une poignée de secondes.

« Cette pole position n’a pas le goût qu’elle devrait avoir », a admis le Monégasque, mais il saura s’en contenter, car elle est inattendue au vu des performances de la Scuderia comparées à Red Bull et Mercedes l’an dernier et depuis le début de saison.

Sainz s’en est sorti avec le 5e temps des qualifications, devant le Britannique Lando Norris (McLaren), le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), Tsunoda, l’Espagnol Fernando Alonso (Alpine) et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes).

Reste à voir si les accidentés devront changer des éléments de leurs voitures, ce qui leur ferait encourir des pénalités sur la grille.

Plus tôt dans la séance, en plus de Stroll, l’Australien Daniel Ricciardo (McLaren, 13e) et l’Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo, non classé) sont aussi venus s’encastrer dans les barrières de sécurité.

Résultat des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan