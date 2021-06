Après des débuts catastrophiques, le Canada est en finale du mondial de hockey

Les représentants de l’unifolié ont vaincu les Américains 4-2, samedi, à Riga, en Lettonie, pour accéder au match ultime du tournoi, où ils rencontreront les Finlandais ou les Allemands.

Andrew Mangiapane a inscrit un doublé pour les vainqueurs, qui avaient ouvert la marque tôt en première période par l’intermédiaire de Brandon Pirri.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Colin Blackwell et Sasha Chmelevski ont répliqué pour les États-Unis, mais Justin Danforth a confirmé la victoire canadienne en toute fin de match avec un but dans un filet désert.

Le Canada avait battu l’équipe du Comité olympique russe en prolongation pour se qualifier pour les demi-finales. L’équipe de Gerard Gallant avait perdu ses trois premiers matchs du tournoi contre la Lettonie, les États-Unis et l’Allemagne et s’était faufilée en quarts avec un dossier de trois victoires et une défaite en prolongation à ses quatre derniers matchs du tour préliminaire.