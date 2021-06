La jeune golfeuse Megha Ganne continue d'impressionner à San Francisco

Après avoir joué 67 jeudi, Ganne a inscrit la normale de 71 lors de la deuxième ronde, vendredi.

Elle affiche maintenant un score de moins quatre, ce qui est bon pour le troisième rang à égalité avec Meghan Khang qui a remis une carte de 71.

La Philippine Yuka Saso (-6) et la Sud-Coréenne Jongeun Lee (-5) occupent les deux premier rangs du classement après deux rondes.

Ganne tentait de devenir la première golfeuse de niveau amateur à au moins partager la tête après 36 trous à ce tournoi depuis 1978.

L'adolescente espère que sa performance excusera le retard dans la remise de ses devoirs de mathématiques.

Je ne sais pas comment j'aurai le temps de faire mes devoirs dans les prochains jours! Une citation de :Megha Ganne

Avec un peu de chance, mon enseignant va me donner un peu plus de temps. C'est difficile de trouver l'équilibre entre le golf et l'école , a expliqué Ganne.

Elle a même été encouragée sur Twitter par Phil Murphy, le gouverneur du New Jersey, l'État d'où elle vient.

Ganne a pris le départ alors que le brouillard de San Francisco était toujours présent sur le parcours. Elle a amorcé la journée au neuvième trou, puis elle a commis des bogueys aux 12e et 15e trous.

L'Américaine s'est toutefois repris en calant un roulé de près de 20 pieds pour l'oiselet au 16e.

Une journée plus difficile pour Henderson

La Canadienne Brooke Henderson a glissé au 36e rang après avoir joué 78. Elle avait remis une carte de 68 jeudi.

Henderson a commis huit bogueys, dont quatre de suite à partir du 11e trou.

La Québécoise Noémie Paré, l'Ontarienne Rebecca Lee-Bentham et la Britanno-Colombienne Megan Osland participaient aussi au tournoi, mais elles n'ont pas réussi à se qualifier pour la fin de semaine.

Cantley et Rahm en tête au tournoi Memorial

En Ohio, Patrick Cantlay a accédé à une impasse en tête en jouant 67 au tournoi Memorial, vendredi. Il a inscrit des oiselets à ses trois derniers trous, parmi un total de six oiselets.

À moins huit, il partage le sommet du classement avec le champion en titre, Jon Rahm. Toutefois, cette position pourrait n'être que provisoire puisque la noirceur a empêché Rahm et plusieurs autres joueurs de compléter leur ronde. Rahm a disputé 13 trous.

Patrick Cantlay Photo : Getty Images / Sam Greenwood

Le Canadien Nick Taylor a joué 68 en première ronde mais après 12 trous vendredi, il avait glissé à moins deux, en 21e place.