Jessica Klimkait couronnée aux mondiaux avant les Jeux olympiques

Entrée dans la finale des moins de 57 kg en sachant que sa qualification olympique n'était plus qu'une formalité, elle a vaincu la Japonaise Momo Tamaoki par waza-ari en un peu plus de cinq minutes pour être couronnée championne du monde pour la première fois.

Ça va me prendre encore un peu de temps pour m’en imprégner, mais ç’a été une journée folle ! a di Klimkait. Le monde entier regardait pour savoir quelle Canadienne irait (aux Jeux) et peu importe qui ce serait, elle irait pour une médaille.

Les deux ou trois dernières années ont été un parcours assez fou. Et quand la pandémie a frappé, nous ne savions pas quel serait le processus (de qualification olympique) avec les restrictions sanitaires. Ça a été un long parcours avec des hauts et des bas, mais cette situation m’a poussée à devenir la meilleure athlète que je pouvais être. Je suis donc reconnaissante et avec le recul, c’est pourquoi j’ai pu connaître une bonne journée aujourd’hui (mardi).

Jessica Klimkait est championne du monde

Ce n'était pas la finale attendue pour les amateurs canadiens puisque Christa Deguchi, compatriote de Klimkait, a subi l'élimination en demi-finale, ce qui confirmait en pratique que Klimkait représenterait le pays à Tokyo. Le Comité olympique canadien doit maintenant entériner sa sélection.

En demi-finale, Tamaoki a vaincu Deguchi par waza-ari après plus de neuf minutes d'efforts.

Deguchi a aussi perdu son match pour la médaille de bronze. Honnêtement, j’étais drainée physiquement et mentalement. J’ai fait de mon mieux, sauf que ce n’était pas suffisant aujourd’hui.

Christa Deguchi s'incline en demi-finale aux mondiaux

Dans sa propre demi-finale, Klimkait s'est imposée par ippon en un peu plus de deux minutes contre Nora Gjakova, du Kosovo.

Deguchi, no 1 de la catégorie et championne du monde en titre, et Klimkait, no 2, devaient d'abord s'affronter dans un duel de barrage pour établir qui irait représenter le pays aux Jeux, puisque le Canada n'a droit qu'à une représentante par catégorie.

Les règles sanitaires ont cependant forcé Judo Canada à annuler la confrontation. L'organisme a donc établi que l'athlète qui réussirait le meilleur résultat à ces mondiaux obtiendrait l'unique billet.