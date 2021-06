Mark Scheifele trouve sa suspension excessive

Au lendemain de l’annonce de sa suspension, l'attaquant a fait face aux questions des médias pendant une quinzaine de minutes après l’entraînement des Jets.

Mon intention sur le jeu était d’empêcher un but. Il n’y avait pas d’autre intention. Je n’y vais pas avec l’intention de blesser un joueur de hockey. Mon dossier parle de lui-même. Je crois que je n’ai pas reçu une punition pour assaut en 600 matchs.

Le résultat du jeu, la blessure, c'est navrant. J’espère qu’il va bien et qu’il se remettra rapidement. Je prie pour lui.

Scheifele trouve que la Ligue a frappé fort, considérant sa feuille de route.

Je pense que c’est plutôt excessif. Je ne m’attendais pas à ça. J’étais sous le choc.

La Ligue a rendu sa décision et je ne suis pas d’accord avec elle.

Personne d’autre que moi ne sait à quoi je pensais. J’ai essayé d’en faire le portrait à la Ligue.

Je retourne souvent à ma feuille de route, mais je crois que j’ai eu 12 minutes de punition cette année. Je n’ai qu’une punition pour avoir donné de la bande dans ma carrière de 600 matchs. Je n’ai pas eu de punition pour assaut. Je crois que je ne donne même pas 20 mises en échec par année...

Mon intention n’était pas de blesser ni de frapper. C’était d’empêcher un but. C’est ma vie et mon travail d’empêcher la rondelle d’entrer dans notre but et d’aller marquer des buts.

L’attaquant des Jets est devenu émotif quand il a parlé des conséquences de son geste pour sa famille.

Je peux gérer ça. Je peux accepter la punition et la responsabilité. Ça vient avec le fait d’être dans la LNH. Mais la haine que ma famille a reçue et l’intimidation qu’elle doit subir, c’est complètement inacceptable, sur Internet, au téléphone… C’est assez dégoûtant de voir ça.

Même s’il est en désaccord avec la décision de la LNH, Scheifele n’a pas l’intention d’interjeter appel.

Je ne veux pas déranger l’équipe. C’est le deuxième match de la série ce soir. Je vais accepter la punition. Ça ne donnerait rien de toute façon, compte tenu des règles qui entourent les suspensions de moins de six matchs. Je n’ai pas très confiance en ce processus.

Paul Maurice, qui la veille avait qualifié la mise en échec de propre , s'attendait à perdre son attaquant, mais pas pour quatre matchs.

Hier, j'étais résigné, que je sois d'accord ou non, à ce qu'il soit suspendu pour deux matchs. Mentalement, j'étais prêt à ça. Mais je crois que quatre, c'est excessif.

Et, quand un journaliste a repris les allégations qui s'étaient répandues sur les réseaux sociaux, où certains internautes avançaient que le comportement de Scheifele pouvait avoir été influencé par des substances illicites, Maurice a lancé un appel au professionnalisme.