Zverev et Medvedev qualifiés pour les 8es de finale à Paris

Après un premier tour compliqué où le finaliste des derniers Internationaux des États-Unis avait dû effacer un retard de deux manches face à Oscar Otte, un joueur qualifié, pour s'en sortir 3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-0, l'Allemand prend ses marques sur la terre battue parisienne.

Il a su parfaitement réagir dans la deuxième manche où Djere lui avait pourtant ravi son service à deux reprises et s'était procuré trois balles de manche. Mais profitant de la nervosité de son adversaire au moment de conclure, Zverev a inversé la tendance pour l'emporter.

On ne revient pas toujours d'un pointage comme ça (quand on est mené 5-3). Face à un joueur comme Laslo, il m'a fallu hausser mon niveau de jeu et jouer mieux que lors des premiers tours. C'est ce que j'ai réussi à faire et j'en suis satisfait , a dit l'Allemand sur le court après le match.

Dès le premier jeu de la troisième manche, Zverev a brisé, réussissant ensuite à contenir les tentatives de retour au jeu suivant de Djere, finaliste à Cagliari en avril. Puis, il a déroulé tranquillement pour gagner avec un as en 2 h 9 min.

Celui qui compte des titres à Madrid et à Acapulco, cette année, ne cache pas son envie d'aller plus loin dans ce tournoi majeur. Mon but dans ma carrière est de remporter un tournoi du grand chelem. Je joue mieux depuis l'an dernier, j'ai pris de la maturité. On va voir où ça me mène , a ajouté l'athlète de 24 ans.

En huitièmes, Zverev rencontrera le Japonais Kei Nishikori (49e) qui, après ses matchs en cinq manches des deux premiers tours, s'est qualifié plus facilement vendredi en bénéficiant de l'abandon du Suisse Henri Laaksonen, issu des qualifications, après une manche (7-5, 0-0).

Une première pour Medvedev

Daniil Medvedev (no 2) a décroché pour la première fois de sa carrière une qualification pour les huitièmes de finale à la porte d'Auteuil en battant l'Américain Reilly Opelka (no 32) 6-4, 6-2 et 6-4.

Brillant sur dur (vainqueur du Masters de Paris et des Masters de fin d'année en 2020, finaliste des Internationaux des États-Unis en 2019), le Russe n'avait jusqu'ici enregistré que de piètres performances sur terre battue, notamment à Roland-Garros. Jusqu'à cette année, il n'avait jamais gagné un match lors de ses quatre précédentes participations.

Face au récent demi-finaliste du tournoi de Rome, Medvedev savait qu'il devait être vigilant et que ça n'allait pas être facile . Mais les conditions humides aujourd'hui l'ont un peu aidé, notamment pour contrer le puissant service de l'Américain, a-t-il analysé à la fin du match. Je suis content de m'en être sorti.

Cette année, je me sens vraiment bien ici. Je voulais faire un grand truc, je suis en train d'y arriver. J'espère ne pas m'arrêter là , a déclaré le natif de Moscou en français.

Pour une éventuelle place dans les quarts de finale, Medvedev rencontrera un expert de l'ocre, le Chilien Cristian Garin (no 22), récent quart de finaliste à Madrid et à Estoril.

