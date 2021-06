Une joueuse de tennis soupçonnée d'avoir truqué des matchs

Selon le journal français Le Parisien, il s'agit de la Russe Yana Sizikova, 765e à la WTA. Le bureau du procureur a confirmé à l'Associated Press qu'une joueuse internationale féminine était en garde à vue , mais il ne l'a pas identifiée.

Elle a été arrêtée, jeudi soir, après avoir perdu au premier tour en double à Roland-Garros. Les autorités auraient fouillé sa chambre d'hôtel. Elle fait face à des chefs d'accusation de corruption sportive et escroquerie organisée pour des faits susceptibles d'avoir été commis en septembre 2020 .

Une enquête a été ouverte en octobre dernier par une unité de police française spécialisée dans les paris frauduleux et les matchs truqués. Elle a déjà travaillé avec les autorités belges enquêtant sur des matchs suspects aux niveaux inférieurs du tennis professionnel.

L'Agence internationale pour l'intégrité du tennis, qui enquête sur les matchs truqués dans le sport, a refusé de commenter les détails de l'affaire, mais a révélé dans un message à l'AP qu'il y avait une liaison continue entre l'ITIA et les forces de l'ordre en France .

Le bureau du procureur a déclaré que l'enquête était centrée sur des soupçons concernant un match à Roland-Garros l'année dernière. Il n'a pas précisé le match. Le journal allemand Die Welt et le quotidien sportif français L'Équipe ont rapporté à l'époque qu'il y avait des schémas de paris suspects lors d'un match de premier tour en double féminin, le 30 septembre.

Ce jour-là, Sizikova et sa partenaire américaine Madison Brengle ont joué sur le court no 10 contre les Roumaines Andreea Mitu et Patricia Maria Tig. Sizikova a cédé un bris à zéro au cinquième jeu de la deuxième manche, au cours de laquelle elle a commis deux doubles fautes.

Le Parisien a rapporté que des dizaines de milliers d'euros avaient été pariés avec plusieurs opérateurs dans divers pays sur les joueuses roumaines comme gagnantes de ce match.