Aryna Sabalenka est éliminée, Serena Williams avance à Roland-Garros

La no 4 mondiale Aryna Sabalenka a été sortie au troisième tour vendredi, à Roland-Garros, par la 32e mondiale Anastasia Pavlyuchenkova en trois manches de 6-4, 2-6 et 6-0.

Après les forfaits ou les abandons des trois premières mondiales (Ashleigh Barty, Simona Halep, Naomi Osaka), Sofia Kenin est la dernière membre du top 5 encore présente dans le tableau.

Avec seulement quatre des 10 meilleures joueuses encore en compétition, l'occasion semble donc belle pour la tenante du titre Iga Swiatek (9e).

Début mai, Sabalenka avait clairement battu Pavlyuchenkova en demi-finale à Madrid, avant de remporter le titre face à Barty, no 1 à la WTA. Un mois plus tard, le rapport de force s'est totalement inversé en faveur de la Russe.

Après avoir dominé la deuxième manche, à l'issue de laquelle Pavlyuchenkova avait dû faire appel au soigneur, la quatrième raquette mondiale a semblé totalement dépassée dans la dernière. Elle a multiplié les signes d'agacement et les fautes directes (17 dans la manche, 39 dans le match) et a été blanchie.

En atteignant les huitièmes de finale, la Russe de 29 ans se rapproche de sa meilleure performance à Roland-Garros (quart de finale en 2011). Au prochain tour, elle sera opposée à une autre Bélarusse, Victoria Azarenka, 16e mondiale.

Serena Williams aussi en huitièmes de finale

Serena Williams, 8e mondiale, a rallié la deuxième semaine de Roland-Garros pour la première fois depuis 2018 grâce à une victoire aux dépens de sa compatriote américaine Danielle Collins, battue en deux manches de 6-4.

En huitièmes de finale, elle affrontera la Kazakhe Elena Rybakina, 22e au classement de la WTA.

À 39 ans, l'Américaine, dont les chaussures portent l'inscription Je ne m'arrêterai jamais , est toujours en quête d'une 24e couronne en grand chelem qui lui permettrait d'égaler le record absolu de titres majeurs détenu par l'Australienne Margaret Court.

Serena Williams, malgré un imposant bandage à la cuisse droite, a compté une manche et un jeu d'avance (1-0), avant que Collins ne se relance jusqu'à mener 4-1 dans la seconde manche.

Mais la cadette des soeurs Williams, qui a multiplié les cris rageurs, a alors aligné cinq jeux pour s'imposer en un peu moins d'une heure et demie.

La championne américaine est arrivée à Paris avec une seule victoire sur terre battue au compteur cette saison en deux tournois (Rome et Parme). On ne l'avait alors plus vue sur le circuit depuis sa défaite en demi-finales des Internationaux d’Australie contre Naomi Osaka.

Autres résultats de 3e tour :