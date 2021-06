Marchand donne la victoire aux Bruins 2-1 face aux Islanders

Brad Marchand a déjoué le gardien Semyon Varlamov d'un angle restreint après 3 minutes de jeu en prolongation et les Bruins de Boston ont gagné 2-1 le troisième match de leur série face aux Islanders de New York.

Solide tout au long de la rencontre, Varlamov s'en voudra certainement sur le but gagnant des Bruins.

Brad Marchand l'a déjoué d'un tir du coin de la patinoire, qui s'est frayé un chemin au-dessus de son épaule pour terminer sa course dans le haut du filet.

C'est le troisième but gagnant en prolongation de Marchand au cours de sa carrière éliminatoire, et un deuxième dans les présentes séries. Seuls 3 autres joueurs ont inscrit plus d'un but en prolongation au cours d'un même printemps: Corey Perry en 2017 (3), Maurice Richard en 1951 (3) et Mel Hill en 1939 (3).

Mathew Barzal a forcé la tenue d'une quatrième période en touchant la cible alors qu'il ne restait que cinq minutes à faire au tableau indicateur.

Le but de Barzal, son premier des présentes séries éliminatoires, était le résultat d'un effort répété pour glisser la rondelle entre la jambière de Tuukka Rask et son poteau, après avoir récupéré le disque derrière le filet.

Les Bruins avaient mené tout au long de la rencontre, Craig Smith ayant inscrit le premier but du match après 6 minutes d'écoulées au premier engagement.

Varlamov a réalisé 31 arrêts dans le match, tandis que Tuukka Rask a stoppé 23 des 24 rondelles dirigées vers lui.

Les Bruins mènent maintenant la série de deuxième 2-1. Le quatrième match aura lieu samedi, encore une fois au Nassau Coliseum de Long Island.

Les Hurricanes gagnent un premier match face au Lightning

L'autre match éliminatoire disputé dans la LNH jeudi soir s'est également terminé en prolongation. Les Hurricanes ont finalement triomphé du Lightning 3-2, grâce au brio de Sebastian Aho.

La vedette de la Caroline a participé à tous les buts des siens, incluant celui de Jordan Staal en prolongation.

Staal a fait dévier un tir d'Aho derrière Andrei Vasilevskiy alors que Nikita Kucherov purgeait un deux minutes de pénalité pour avoir accroché Martin Necas.

L'autre filet des Hurricanes a été l'oeuvre de Brett Pesce.

Brayden Point et Alex Killorn ont assuré la réplique pour le camp adverse.

Le Lightning mène toujours cette série 2-1. Le prochain match aura lieu samedi, en fin d'après-midi.