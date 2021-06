Kaprizov, Robertson et Nedeljkovic finalistes pour le trophée Calder

Kiril Kaprizov, du Wild du Minnesota, Jason Robertson, des Stars de Dallas et Alex Nedeljkovic, des Hurricanes de la Caroline, sont les trois finalistes du trophée Calder, remis à la recrue par excellence dans le circuit Bettman.

Âgé de 24 ans, Kaprizov a terminé la saison en tête des pointeurs chez les recrues, récoltant 27 buts et 51 points en 55 matchs avec le Wild. Il a été le meneur de son équipe au chapitre des buts et des points.

C'est la recrue à avoir inscrit le plus de buts, de mentions d'aide et de points dans l'histoire de la franchise.

Kiril Kaprizov a été le meneur du Wild au chapitre des buts (27), des points (51) et des points par match (0,93). Photo : Getty Images / Harrison Barden

S'il gagne, Kaprizov deviendrait le premier joueur du Wild à recevoir le titre de recrue par excellence.

Jason Robertson, 21 ans, a obtenu 28 mentions d'aide au cours de la campagne, un sommet chez les recrues cette saison. Son total de 45 points était le deuxième plus élevé chez les Stars, derrière son coéquipier Joe Pavelski (51).

S'il remporte le trophée Calder, Jason Robertson serait le troisième joueur des Stars (autrefois les North Stars du Minnesota) à réussir l'exploit, après Bobby Smith (1979) et Danny Grant (1969) Photo : Getty Images / Ronald Martinez

Nedeljkovic, un gardien de 25 ans, a cumulé une fiche de 15 victoires, 5 défaites et 3 défaites en prolongation cette saison, en plus de récolter 3 jeux blancs cette saison. Sa moyenne de buts alloués de 1,90 et son pourcentage d'arrêts de ,932 représentent les meilleures statistiques chez les gardiens de la LNH ayant disputé au moins 20 matchs cette saison.

Des trois joueurs, seul Nedeljkovic est encore en lutte pour la Coupe Stanley, alors que les Hurricanes affrontent le Lightning de Tampa Bay au deuxième tour des séries éliminatoires.

Alex Nedeljkovic a alloué deux buts ou moins dans 16 de ses 23 départs cette saison, aidant les Hurricanes de la Caroline a terminer la saison avec un dossier de 36 victoires, 12 défaites et 8 défaites en prolongation. Photo : Getty Images / Jared C. Tilton

Le dernier gardien à avoir remporté le trophée Calder est Steve Mason, qui avait réussi l'exploit en 2008-2009 alors qu'il portait l'uniforme des Blue Jackets de Columbus.

L'année dernière, c'est le défenseur Cale Makar, de l'Avalanche du Colorado, qui avait mis la main sur le trophée.