Les mondiaux de patinage artistique seront de retour à Montréal en 2024

L'Union internationale de patinage a attribué provisoirement l'événement pour l’année 2024 à Montréal, jeudi.

Les championnats du monde 2020 étaient prévus à Montréal, mais ont été annulés le 11 mars, cinq jours seulement avant leur début. Ils ont été l'un des premiers événements sportifs mondiaux à être rayés du calendrier par la pandémie.

Le 11 mars a été un jour charnière à ce sujet. La NBA a suspendu sa saison le même jour, et l'acteur Tom Hanks et sa femme Rita Wilson ont annoncé qu'ils étaient atteints de la COVID-19. Dans un effet domino, d'innombrables autres événements sportifs, ligues et championnats ont ensuite cessé leurs activités.

Les championnats du monde de Montréal auront lieu du 18 au 24 mars 2024.

L'événement 2022 aura lieu à Montpellier, en France, tandis que Saitama, au Japon, accueillera les championnats en 2023.