Les limites de la loi face à un geste posé pendant un match

En entrevue avec Radio-Canada Sports, Me Brunet a d’abord posé un regard en tant qu’amateur de sports sur le geste posé par Scheifele à l’endroit de Jake Evans.

Je n’ai pas eu de réflexe légal. Dans ce cas-ci, j’ai vu que c’était évidemment un coup vicieux qui a été porté dans le cadre du match. Avec les reprises, j’ai vu que ce n’était pas une erreur. Donc, j’espère que la ligue va sévir contre lui , a dit l’avocat.

Quand on lui demande si la charge de Scheifele peut constituer une voie de fait, le légiste s’en remet au directeur des poursuites pénales du Manitoba à qui il incomberait de statuer là-dessus.

Brunet a spécifié que si des coups étaient portés de part et d’autre, l’aspect criminel cède alors le pas à une possible action civile. Il ajoute que dans le cas qui nous intéresse, il faut aussi comprendre que le droit criminel exige une preuve quant à l’intention de l’assaillant.

L’avocat précise aussi que le fait que l’incident qui retient toute l’attention se soit produit dans le cadre d’un match de hockey sous-entend l’acceptation des risques inhérents de la part de tous les participants.

Ce n’est pas comme si quelqu’un bousculait une personne sur la rue avec violence. Ici, on est dans un match de hockey où le fait de bousculer l’autre fait partie du contexte du jeu. Je serais donc très étonné que des accusations soient portées contre le joueur.

Du point de vue civil, Brunet estime qu’il est encore trop tôt pour savoir si des poursuites pourraient être intentées.

En matière de poursuites civiles, il faut démontrer qu’il y a un dommage et pour l’instant c’est trop tôt. C’est sûr que si le joueur (Evans) retourne sur la glace dans deux jours, on pourra conclure qu’il n’y a pas de dommages. Si ç’a mis fin à sa carrière, il pourrait y avoir des poursuites civiles. Mais la condition préalable du joueur (commotions précédentes) va jouer contre lui malheureusement , a-t-il expliqué.

Quant aux menaces à peine voilées lancées durant son point de presse d’après-match par le défenseur Joel Edmundson, Brunet laisse entendre que si le joueur passait de la parole aux actes, le directeur des poursuites judiciaires pourrait être tenté de porter des accusations.

EXTRAIT Me PATRICE BRUNET - AJLNH

Enfin, Brunet croit que l’Association des joueurs a un rôle à jouer dans ce qui doit constituer des limites acceptables pour ses membres en matière de risques.

Ça leur appartient. C’est une question qui est plus politique que juridique. Ça appartient au syndicat à savoir quelle part (de responsabilité) ils prennent. Tout ça est dans un plus large débat où le doigt est pointé vers la LNH.

D’autres sports comme le football ou le soccer, où les règles sont très strictes et très claires au niveau de la violence dans le cadre du sport et de ses conséquences, il y a très peu de débats dans l’application des règlements. Au hockey, on dirait que c’est un éternel recommencement.

Une citation de :Me Patrice Brunet