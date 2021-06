Roger Federer passe au tour suivant à Roland-Garros

Roger Federer a dû travailler plus fort qu’en ouverture de tournoi, jeudi, mais il a accédé au tour suivant avec une victoire de 6-2, 2-6, 7-6 (7/4) et 6-2 contre Marin Cilic.

Le Suisse, qui disputait seulement son cinquième match de l'année, a rapidement pris le contrôle en gagnant cinq jeux consécutifs pour enlever la première manche en 32 minutes.

Le Croate, qui s’est maintenu parmi les 10 meilleurs joueurs du monde de 2016 à 2019, a compliqué le travail de Federer en brisant son service au début de la seconde manche.

Le match a été ponctué d'un longuet échange verbal entre Federer et l’arbitre Emmanuel Joseph, qui lui a servi un avertissement pour du jeu trop lent. Lors d’un changement de côté, Cilic s’était plaint de devoir souvent attendre Federer avant d’amorcer son service.

Visiblement indisposé par la décision de l'arbitre, Federer a semblé manquer de concentration. Cilic a conclu la manche 6-2 grâce à un deuxième bris.

Puis, le Suisse a raté toute une chance lors de la troisième manche. En avant 3-1, il a laissé filer quatre balles de bris et a été rejoint par le Croate quelques minutes plus tard. Mais cette fois, l’ancien numéro un mondial s'est ressaisi et a eu le dernier mot au bris d’égalité.

Toujours à la recherche de son deuxième titre à Roland-Garros, Federer a conclu rapidement en enlevant la quatrième manche en seulement 27 minutes.

Il affrontera maintenant l’Allemand Dominik Koepfer, 59e joueur mondial.

Les Français en voie de disparition à Roland-Garros

Le parcours de Gaël Monfils aux Internationaux de France a pris fin au deuxième tour. Cela signifie que les Français pourraient inscrire leur pire résultat collectif à Paris.

La 14e raquette mondiale a baissé pavillon devant Mikael Ymer 6-0, 2-6, 6-4 et 6-3. Il devient ainsi le premier Suédois à atteindre le troisième tour à la porte d'Auteuil depuis Robin Soderling en 2011.

Afin d'éviter leur pire performance de l'ère moderne à Roland-Garros, les Français s'en remettent à Richard Gasquet, qui doit absolument vaincre Rafael Nadal dans le dernier match de la cinquième journée.

L'Espagnol, qui célèbre son 35e anniversaire de naissance, a une fiche de 16-0 contre Gasquet.

Plus tôt, Matteo Berrettini a égalé sa meilleure performance dans ce tournoi en atteignant le troisième tour. La neuvième tête de série a éliminé l'Argentin Federico Coria en trois manches de 6-3, 6-3 et 6-2. L'Italien a frappé 46 coups gagnants en route vers sa victoire.