Roland-Garros : Gabriela Dabrowski et Leylah Annie Fernandez au 2e tour en double

Les Canadiennes Gabriela Dabrowski et Leylah Annie Fernandez ont vaincu l’Espagnole Georgina García Pérez et l’Allemande Julia Wachaczyk au premier tour du tournoi de double de Roland-Garros. Elles l’ont emporté par la marque de 6-2 et 6-1 sur la terre battue parisienne jeudi.