Les Sabres remportent la loterie du repêchage de la LNH

Les Sabres ont montré la pire fiche de la LNH cette saison (15-34-7) et ils détenaient les meilleures probabilités de gagner la loterie (16,6 %). La formation de Buffalo parlera en premier pour la quatrième fois de son histoire.

C'est un très grand moment pour notre équipe. Évidemment, ce fut une année difficile , a affirmé le directeur général des Sabres, Kevyn Adams. Nous sommes très excités et nous sommes fiers d'avoir cette sélection. C'est un pas dans la bonne direction.

Les Sabres reviennent d'une saison désastreuse au cours de laquelle ils ont congédié leur entraîneur-chef Ralph Krueger et ils ont connu une séquence de 18 revers. L'équipe a raté les séries pour une 10e fois de suite, égalant un record de la LNH.

La première ronde du repêchage aura lieu le 23 juillet. Les six rondes suivantes se tiendront le 24 juillet. Tout le processus se fera en ligne.

Le Kraken de Seattle, la 32e équipe de la LNH qui fera son entrée en 2021-22, a lui aussi obtenu une combinaison payante, ce qui a fait grimper l'équipe du troisième au deuxième rang.

Les Ducks d'Anaheim, qui possédaient les deuxièmes meilleures probabilités de remporter la loterie, ont glissé au troisième échelon.

Aucune autre équipe à avoir participé à cette loterie n'a changé son rang de sélection.

Les Coyotes de l'Arizona ont fait partie de la loterie, mais ils ont perdu leur choix de première ronde pour avoir enfreint la politique de la LNH en matière d'évaluation des espoirs en effectuant des tests de conditionnement physique auprès de joueurs admissibles au repêchage. Les Coyotes ont également dû renoncer à leur choix de deuxième ronde au repêchage de 2020.

Ordre pour le repêchage 2021: 1. Sabres de Buffalo 2. Kraken de Seattle 3. Ducks d'Anaheim 4. Devils du New Jersey 5. Blue Jackets de Columbus 6. Red Wings de Détroit 7. Sharks de San Jose 8. Kings de Los Angeles 9. Canucks de Vancouver 10. Sénateurs d'Ottawa 11. Blackhawks de Chicago 12. Flames de Calgary 13. Flyers de Philadelphie 14. Stars de Dallas 15. Rangers de New York

Parmi les espoirs les plus susceptibles d'être repêchés au premier rang, on retrouve Owen Power, Dylan Guenther, William Eklund et Simon Edvinsson.

Power évolue pour l'Université du Michigan dans la NCAANational Collegiate Athletic Association , aux États-Unis. Originaire de Mississauga, le défenseur pourrait très bientôt jouer dans la LNH, selon les experts.

Owen Power, qui joue en ce moment au Championnat du monde de hockey pour le Canada, est l'un des plus beaux espoirs pour le prochain repêchage de la LNH. Photo : Reuters / VASILY FEDOSENKO

Guenther, un ailier droit né à Edmonton, joue pour les Oil Kings de sa ville d'enfance, dans la Ligue de l'Ouest. En 12 matchs cette saison, il a inscrit autant de buts et de passes, pour un total de 24 points.

William Eklund, de la Suède, est quant à lui considéré comme le meilleur espoir par la Centrale de recrutement de la LNH.

Edvinsson, un autre Suédois, évolue pour l'équipe junior de Frolunda, dans la Ligue élite de Suède. Son gabarit imposant et son coup de patin lui ont valu d'être comparé à son compatriote Rasmus Dahlin, que les Sabres ont repêché au premier rang en 2018.