Le deuxième échantillon de Medina Spirit aussi positif à un stéroïde

La bétaméthasone a été identifiée dans l'échantillon du poulain, ce qui signifie qu'il pourrait être disqualifié et que des sanctions pourraient être imposées à Baffert, qui est membre du Temple de la renommée de l'hippisme.

L'avocat Craig Robertson a déclaré que le test avait révélé la présence de 25 picogrammes de ce stéroïde, tandis que le premier test en avait identifié 21. La moindre trace de bétaméthasone retrouvée dans un échantillon est interdite le jour d'une course au Kentucky, et elle peut entraîner des sanctions.

Robertson a mentionné que des tests supplémentaires sont présentement effectués afin de lier ces traces de stéroïde à l'application d'une pommade pour traiter une infection cutanée, et non une injection.

En fin de compte, nous croyons que ce dossier porte sur le traitement de l'infection cutanée de Medina Spirit avec l'Otomax, a-t-il évoqué. Nous n'émettrons pas d'autres commentaires avant que les tests supplémentaires soient complétés.

La porte-parole de la Commission des courses hippiques du Kentucky a refusé de commenter la situation, puisque l'enquête est toujours en cours.

Sherelle Roberts-Pierre a indiqué que la commission milite pour la justice et la transparence et offrira plus d'informations aux médias et au public après la conclusion de l'enquête .

Si Medina Spirit est disqualifié, Mandaloun sera élu le vainqueur du Derby du Kentucky.

Baffert est présentement suspendu dans l'État de New York et ne pourra inscrire ses chevaux au Belmont Stakes jusqu'à la conclusion de l'enquête au Derby du Kentucky.