Leylah Fernandez, dernier espoir canadien à Roland-Garros, éliminée au 2e tour

Dernier espoir canadien en simple à Paris, Leylah Fernandez s’est inclinée au deuxième tour sur la terre battue parisienne. La joueuse de 18 ans a été vaincue en deux manches de 6-1 et 7-5 par l’Américaine Madison Keys, 24e mondiale et demi-finaliste à Roland-Garros en 2018.

La jeune Québécoise a chèrement vendu sa peau en deuxième manche. Elle a notamment sauvé cinq balles de match. Son lent départ l’avait toutefois placée en position délicate.

J’ai joué un match horrible, a admis Fernandez en point de presse. Je me donne une note de zéro sur dix. Je n’ai pas aimé la façon dont j’ai joué et dont je me suis comportée sur le terrain. Je méritais de perdre aujourd’hui.

Méconnaissable dans la première demi-heure du match, la fougueuse athlète a commis 12 fautes directes contre un seul coup gagnant avant de céder la première manche 6-1 après seulement 28 minutes.

Je n’ai pas suivi le plan de match de mes entraîneurs, a-t-elle expliqué. J’ai fait trop d’erreurs de base. Je ne vois aucun aspect positif à retirer de ce match en ce moment. J’avais une attitude trop négative et je n’étais pas assez combattante pour battre une joueuse comme Keys. Ce n’était pas une bonne journée pour moi.

La 69e joueuse au classement mondial avait toutefois semblé retrouver ses repères en deuxième manche.

Après avoir vu sa rivale être auscultée par l’équipe médicale du tournoi, qui a notamment écouté le battement de son cœur et pris sa pression artérielle, Fernandez s’est mise à réussir quelques coups gagnants.

Les deux joueuses se sont échangé cinq bris, mais le cinquième a été fatal à Fernandez. Après avoir sauvé trois balles de matchs à 5-3 pour sa rivale, la joueuse de 18 ans a réussi à en sauver deux nouvelles à 6-5, mais n’a pu que s’avouer vaincu sur la troisième.

Souvent embêtée par le vent, Fernandez n’a mis en jeu que 58 % de ses premières balles de service dans ce match qui a duré 1 h 33 min.

En 2020, elle avait atteint le troisième tour dans la capitale française, avant de s’incliner contre la Tchèque Petra Kvitova.

Après une journée difficile comme ça, je vais parler avec mes entraîneurs, surtout avec mon père qui est mon entraîneur numéro un. Il me connaît à 100 % et peut me dire la vérité même si c’est très dur. Je vais regarder mon match après, je vais retourner sur le terrain, je travaille fort et je m’améliore.

Son tournoi n’est toutefois pas encore terminé. Elle fait équipe, en double, avec sa compatriote Gabriela Dabrowski et jouera son match de premier tour jeudi.

Les deux pourraient faire la paire aux Jeux de Tokyo l’été prochain.

Je pense qu’on serait une bonne équipe si on jouait ensemble aux Olympiques, explique Fernandez. On se complète bien. Je suis très offensive, tandis qu’elle joue très bien au filet et elle est très rapide. Avec son expérience dans les tournois du grand chelems, elle peut me donner quelques tactiques sur le double.

L’autre Canadienne toujours en lice en double, Sharon Fichman, a remporté son premier match aux côtés de sa partenaire mexicaine Giuliana Olmos. Elles ont battu la Russe Anna Blinkova et la Britannique Heather Watson en deux manches de 6-3 et 6-2.