Série Canadien/Jets: un face-à-face inédit

Après un choc entre deux vieux rivaux au premier tour des séries la Coupe Stanley, les amateurs de hockey de partout au pays sont conviés au tout premier duel entre le Canadien de Montréal et les Jets de Winnipeg.

Les partisans des deux équipes ne peuvent donc pas chercher des chiffres ou ressasser de vieux souvenirs pour tenter de justifier un quelconque ascendant sur la formation rivale ou la quête d’une douce revanche.

Il faut donc pour l’essentiel se rabattre sur les résultats observés au cours de la dernière saison pour essayer de se faire une tête si tant soit peu qu’ils puissent avoir encore une valeur.

Retenons d’abord que tant le Canadien que les Jets ont causé des surprises en demi-finales de la Division Nord en éliminant les Maple Leafs de Toronto et les Oilers d’Edmonton pourtant deux premières têtes de série.

Winnipeg, troisième de la division, a compilé un dossier de 6-3-0 face au Tricolore au cours de la saison, incluant trois victoires acquises en prolongation ou en tirs de barrage. La formation manitobaine tente d’atteindre le carré d’as pour la deuxième fois en quatre saisons.

Montréal n’a pas pris part à la finale d’Association depuis 2014 et participe au second tour éliminatoire pour la première fois depuis 2015.

EXTRAIT DOMINIQUE DUCHARME VS JETS

Entre les poteaux

D’un point de vue individuel, nombreux sont ceux qui font de cette série inédite une confrontation directe entre les gardiens Connor Hellebuyck et Carey Price.

Face aux Oilers, Hellebuyck (4-0) a été très solide pour tenir en joue les Connor McDavid, Leon Draisaitl et compagnie. Se faisant, il a cumulé une moyenne de buts alloués de 1,60, un taux d’efficacité de ,950 et 1 jeu blanc.

Durant la saison, Hellebuyck a pris part à toutes les rencontres des Jets contre le Bleu-blanc-rouge, sa moyenne se chiffrant à 2,67 et son pourcentage d’arrêts à ,916. Laurent Brossoit n'est venu en relève qu'une fois, cédant à trois reprises dans un revers de 7-1.

Connor Hellebuyck Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Price (4-3) a été fumant pour permettre au Canadien d'effacer un retard de 1-3 dans la série contre Toronto en frustrant Auston Matthews et Mitch Marner. Le vétéran de 33 ans a enregistré une moyenne de 2,24 et un taux d’efficacité de ,932.

Il n’a cependant disputé que quatre des neuf rencontres de la saison face aux Jets, durant lesquels il a inscrit deux victoires, deux revers, l’un d’eux en prolongation. Ses statistiques plus ronflantes montrent une moyenne de 3,01 et un coefficient d’arrêts à ,903, des données à des années-lumière de sa performance depuis le début des séries.

Jake Allen a pour sa part affiché un rendement de 1-1-2, une moyenne de 3,36 et un taux de ,880.

Production offensive partagée

Les attaques des Jets et du Canadien montrent elles aussi de nombreuses similitudes. Toutes deux ont démontré leur capacité à prendre l’adversaire à contre-pied pour tirer avantage de la moindre défaillance.

En saison, du côté de Winnipeg, Kyle Connor a été le plus prolifique face à Montréal avec une récolte de 6 buts et 4 passes. Nikolaj Ehlers y est allé de 4 buts et 4 aides, tandis que le vétéran Paul Statsny a marqué à cinq reprises.

Il faudra également compter avec la présence de Pierre-Luc Dubois acquis des Blue Jackets de Columbus en échange de Patrick Laine.

Tyler Toffoli célèbre un but en compagnie de Joel Edmundson. Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Dans le camp du Tricolore, Tyler Toffoli a fourni la riposte avec 6 buts et 3 mentions d’aide. On a aussi pu compter sur d’importantes contributions de Nick Suzuki (3-4-7) et Tomas Tatar (1-6-7).

Ce dernier a toutefois été laissé de côté dans les deux derniers matchs de la série face aux Leafs et on peut se demander s’il reverra de l’action sans qu’il y ait des blessés à remplacer.

En séries jusqu’à présent, le capitaine des Jets, Blake Wheeler a été le meilleur des siens avec 2 buts et 3 aides en 4 rencontres, soit exactement la même fiche que Toffoli avec Montréal en 7 matchs.

EXTRAIT PIERRE-LUC DUBOIS VS CANADIEN

L'avantage de la fraîcheur

Bien sûr, la question de l’état des troupes est également sur toutes les lèvres en sachant que Winnipeg aura disposé d’une semaine entière pour panser les petits et les gros bobos et pour peaufiner sa préparation pour la finale de division.

Mais comme il y a toujours deux revers à une médaille, certains, comme l’entraîneur Dominique Ducharme, estiment qu’il sera plus facile pour le Canadien de maintenir et d’imposer le rythme au départ du prochain match que pour les Jets de relancer la machine.

Le Canadien compte sur plusieurs vétérans ayant déjà trempé leurs lèvres dans la coupe avec d’autres équipes. Si le bagage d’expérience des Corey Perry, Eric Staal et Joel Edmundson s’est avéré utile pour maintenir l’équipe à flot, il sera intéressant de voir si toutes les vieilles jambes sauront ou pourront tenir la cadence.

La même question se pose au sujet de la brigade défensive, en particulier pour les paires formées de Ben Chariot et Shea Weber, puis de Jeff Petry et Edmundson, plus que largement sollicitées dans les matchs 6 et 7 contre Toronto.

Dylan DeMelo et Josh Morrissey entourent leurs coéquipiers après un but des Jets dans le match no 4 contre Edmonton. Photo : NHLi via Getty Images / Darcy Finley

Chez les Jets, on attend beaucoup de la part de Josh Morrissey et de son partenaire Dylan DeMelo qui ont fait des merveilles face aux Oilers. Ce facteur risque de peser d’autant plus lourd que les quatre premiers matchs de la série Canadiens-Jets seront disputés en l’espace de 6 jours.

Il faut aussi considérer ceux qui seront en pays de connaissance en affrontant leur ancienne équipe. On pense alors à Nathan Beaulieu et Nate Thompson chez les Jets, de même qu'à Chariot et Joel Armia chez le Canadien.

Et il y a la foule. Déjà, les partisans du CH ont eu accès au Centre Bell, samedi dernier. Ils étaient 2500 témoins présents dans l’amphithéâtre pour la première fois depuis le 12 mars 2020.

L’histoire ne dit pas si la santé publique du Québec leur permettra de venir en plus grand nombre, ou si celle du Manitoba ouvrira les portes du domicile des Jets pour une première fois.

Les premiers éléments de réponses seront fournis à compter de mercredi soir après la présentation du match no 1 au Bell MTS Place, à compter de 19 h 30, (HAE).