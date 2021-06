Ashleigh Barty réussit son retour à Paris, Petra Kvitova déclare forfait

La no 1 mondiale Ashleigh Barty, qui jouait pour la première fois à Roland-Garros depuis son titre en 2019, a cédé une manche au premier tour, mardi, mais elle a finalement vaincu l’Américaine Bernarda Pera (70e) 6-4, 3-6 et 6-2.

C’est très spécial d’être là. J’étais vraiment déçue de ne pas avoir pu venir l’an dernier , a-t-elle déclaré avant de quitter le court Philippe-Chatrier. Au prochain tour, elle affrontera Magda Linette (45e) ou Chloé Paquet (251e et invitée).

L’Australienne n’était pas allée défendre son titre, l’automne dernier, puisqu’elle avait préféré rester en Australie. Le circuit était alors fortement perturbé par la pandémie de COVID-19.

Merci aux partisans, avec vous c’est tellement plus sympa , a-t-elle lancé au public, accepté en jauge réduite pour cette édition 2021.

La joueuse de 25 ans, qui avait abandonné à la mi-mai en quarts de finale à Rome pour une douleur au bras, a encore connu une alerte physique mardi.

Au changement de côté, juste après avoir perdu la deuxième manche, à plat ventre sur le court, elle s’est fait masser la fesse gauche, quelques centimètres au-dessus d’un énorme bandage qui lui enserre la cuisse, puis manipuler la jambe.

Résultat, elle est redevenue dominatrice et s’est imposée sans trop trembler en fin de partie.

Blessée, Petra Kvitova se retire

Malgré sa victoire au premier tour, la Tchèque Petra Kvitova ne jouera pas de deuxième match cette année à Roland-Garros. La 12e raquette mondiale a déclaré forfait en raison d'une blessure à la cheville subie… pendant une conférence de presse.

Pendant mes obligations médiatiques, dimanche, je suis tombée et je me suis blessée à la cheville, a écrit Kvitova sur Twitter. Après avoir subi un examen d'imagerie par résonance magnétique, et après de longues discussions avec mon équipe, je me suis difficilement rendue à l'évidence qu'il serait malavisé de jouer blessée.

Kvitova espère ainsi se remettre à temps pour sauver sa saison sur gazon.

La tête de série no 11 devait affronter la Russe Elena Vesnina au deuxième tour, mercredi. Elle s'était imposée en trois manches, dimanche, contre la Belge Greet Minnen.