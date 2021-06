Karl-Heinz Rummenigge quitte le Bayern de Munich

Durant sa carrière de joueur, Karl-Heinz Rummenigge a été Ballon d'or en 1980 et en 1981. Il a été l'un des artisans de la domination de l'Allemagne en Europe et dans le monde dans les années 70 et 80.

L'ancien international, aujourd'hui âgé de 65 ans, avait prévu de céder son fauteuil de président du directoire au 31 décembre 2021. Il a avancé l'échéance de six mois afin que son successeur désigné, l'ancien gardien international Oliver Kahn, puisse diriger le club dès le début de la prochaine saison.

C'est le moment le plus stratégique et le plus logique , explique-t-il sur le site du Bayern. C'est la fin de l'exercice et une nouvelle séquence commence avec une nouvelle équipe d'entraîneurs.

Le président du directoire, qui chapeaute l'entreprise (FC Bayern München AG) hébergeant la section professionnelle, est la cheville ouvrière du club. Il travaille en liaison avec le président du FC Bayern, le club à statut associatif, qui est Herbert Hainer.

Rummenigge a été nommé vice-président de l'équipe en 1991, puis est devenu le président du directoire en 2002.

Sous sa direction, le Bayern a connu la période la plus prolifique de son histoire, notamment pendant les années 2010, avec deux triplés championnat, coupe et Ligue des champions (2013, 2020), 14 titres de champion d'Allemagne (dont les 9 derniers d'affilée), et 10 coupes d'Allemagne.

Je pars avec satisfaction et fierté, je laisse un club en bonne santé sportive, économique et structurelle , a-t-il conclu.

La réussite sur le terrain a en effet été bâtie sur des bases extrêmement solides, qui expliquent aussi la pérennité du club au plus haut niveau. Entre la première année de Rummenigge aux commandes en 2002 et son départ, le chiffre d'affaires annuel a été quasiment multiplié par quatre, de 176 à 679 millions d'euros (de 260 à 1,002 G$).

L'entreprise n'est pas endettée. Elle a enregistré un bénéfice chaque année, sans aucune exception.