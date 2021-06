Les Japonais soutiennent Naomi Osaka

Amateurs et personnalités japonaises ont réagi mardi à la décision de Naomi Osaka de quitter le tournoi de Roland-Garros et à la révélation de son état dépressif.

La carrière de la joueuse, de mère japonaise et de père haïtien, est suivie de près au Japon, où la controverse ayant suivi son refus d'assister aux rencontres de presse d'après match des Internationaux de France a fait la Une de l'actualité mardi.

Les réactions ont été dominées par des témoignages de soutien, un utilisateur de Twitter demandant à la joueuse de 23 ans de faire une bonne et longue pause .

J'espère qu'elle pourra manger ce qu'elle veut, regarder ce qu'elle veut et écouter ce qu'elle veut. Je lui souhaite qu'elle s'enroule dans une couverture moelleuse et qu'elle se repose jusqu'à ce qu'elle se sente bien .

Lundi, Naomi Osaka a annoncé son retrait du tournoi de Roland-Garros, deuxième manche du grand chelem, en expliquant avoir traversé de longues périodes de dépression depuis les Internationaux des États-Unis de 2018, son premier grand chelem, et avoir eu beaucoup de mal à s'en remettre.

Osaka vit aux États-Unis et devrait représenter le Japon aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. Si elle y participe, elle sera l'une des athlètes japonaises les plus en vue du pays hôte.

Mais des amateurs japonais l'ont exhortée à prendre soin d'elle avant tout. J'ose dire qu'elle pourrait se retirer des Jeux olympiques de Tokyo , a écrit un utilisateur de Twitter. C'est décevant, mais j'espère qu'elle prendra son temps et se rétablira .

Serena Williams réconforte Naomi Osaka à New York en 2018. Photo : Getty Images / Julian Finney

D'autres ont salué la franchise d'Osaka sur sa santé mentale, un sujet rarement abordé par les personnalités publiques au Japon.

L'ancienne joueuse de tennis Ai Sugiyama a expliqué à la télévision qu'elle espérait que les gestes de Naomi Osaka puissent être l'occasion de parler de la santé mentale des athlètes , a rapporté le quotidien Sports Hochi.

Certains utilisateurs de Twitter se sont demandé si Osaka n'avait pas du mal à tenir le coup, entre essayer de gagner des titres et s'exprimer contre l'injustice raciale.

Naomi Osaka se bat - contre elle-même, contre la pression, contre les idées fixes, contre la discrimination , a écrit sur Twitter la présentatrice de télévision Ruriko Kojima.

Toutes ces choses provoquent sûrement son angoisse , a-t-elle estimé, ajoutant: j'espère qu'elle aura du temps pour rire et se détendre.

Cette empathie était partagée mardi dans les rues de Tokyo.

Elle devait être fatiguée , a noté Hoshino, résident de la capitale âgé de 45 ans. En tant qu'amateur, je serais heureux si elle retrouvait son énergie et si elle revenait au jeu .

Ishikawa Nobuyuki, 74 ans, a, quant à lui, estimé que les médias portaient une part de responsabilité dans cette crise, mais, elle, de son côté, a l'obligation de donner des interviews, qu'elle gagne ou qu'elle perde. Ne pas le faire la rend un peu égoïste. Elle souffre d'un mal. Je ne sais pas quoi dire .

Les titres de certains des commanditaires de Naomi Osaka ont baissé mardi à la Bourse de Tokyo après l'annonce du retrait de la joueuse.

Le géant des nouilles instantanées Nissin Foods Holdings a ainsi perdu 1,26% à 7,830 yens (0,09 $), l'entreprise de produits laitiers Morinaga Milk Industry 1,23% à 5,590 yens (0,06 $), et le fabricant de cosmétiques Shiseido 0,36% à 7,900 yens (0,09 $).

Les athlètes et la dépression

Aucun sport n'échappe à la pression mentale et nombreux sont les athlètes qui ont reconnu avoir souffert de dépression pendant leur carrière.

Le nageur australien Ian Thorpe a révélé en 2016 qu'il luttait contre la dépression depuis son adolescence. Le quintuple champion olympique avait été hospitalisé pour dépression en 2014 après avoir été retrouvé errant et désorienté dans une rue de Sydney.

Je suis quelqu'un qui a lutté contre les problèmes mentaux depuis son adolescence , a-t-il écrit dans un blogue à destination des jeunes en 2016. Vu de l'extérieur, beaucoup ne pouvaient pas voir ma souffrance ou comprendre le combat parfois quotidien auquel j'étais confronté .

Cela fait partie de la tromperie intégrante de la dépression et des troubles mentaux: ce qui transparaît peut être totalement différent de l'agonie intérieure .

En 2014, plusieurs mois après avoir reçu des soins, il avait rendu publique son homosexualité et avait été applaudi par le monde sportif pour avoir fait progresser la lutte contre l'homophobie.

Michael Phelps Photo : Getty Images / Jamie Squire

Michael Phelps a lui aussi reconnu avoir souffert d'épisodes dépressifs. L'Américain, qui a récolté 28 médailles olympiques entre 2000 et 2016, a été victime de dépression après chacun des Jeux auxquels il a participé. Après ceux de 2012, il avait passé des jours enfermé dans une chambre, seul, lors de sa plus grave dépression.

J'ai pu réaliser certaines performances incroyables dans les piscines et je me suis battu en dehors. Il y avait une partie de ma vie que je ne souhaiterais pas connaître , a reconnu le nageur américain.

Le cycliste néerlandais Tom Dumoulin, vainqueur du Giro en 2017 et du contre-la-montre des Championnats du monde la même année. Il avait décroché la médaille d'argent dans cette épreuve aux JO de 2016.

Dumoulin a annoncé le 23 janvier 2021 vouloir faire une pause . Il a depuis repris la compétition et participera notamment aux Jeux de Tokyo.

C'est comme si un sac à dos de cent kilos s'était évanoui de mes épaules , avait-il réagi au début de l'année.