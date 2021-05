Le Canada ne prend personne de haut selon Samuel Piette

La sélection canadienne disputera deux matchs, contre Aruba le 5 juin et Suriname, trois jours plus tard, pour compléter le premier tour des qualifications de la CONCACAF en vue de la Coupe du monde de 2022.

Provisoirement en tête de son groupe, elle doit maintenir cette position pour accéder au deuxième tour, qui ultimement pourrait ouvrir la porte au troisième, où trois équipes iront rejoindre les cinq mieux classées dans la zone CONCACAF. Le Canada apparaissant au 7e rang du classement de la FIFA pour cette zone, les attentes sont grandes à ce que l'équipe atteigne, au moins, cette phase.

Il y a toujours de la pression, que vous jouiez en club ou avec l'équipe nationale. Évidemment, dans ce cas-ci, c'est plus gros, vous représentez votre pays et tentez de vous qualifier pour le plus gros événement sportif du monde. Une citation de :Samuel Piette

Quand on regarde notre équipe, ce sont des joueurs qui composent avec la pression dans leur club respectif, même si certains sont jeunes. Alors je ne suis pas trop inquiet.

Piette célébrera la semaine prochaine le deuxième anniversaire de sa première sélection avec l’équipe canadienne.

Je suis fier de mon parcours avec l'équipe nationale. Nous avons eu notre part d'adversité, avec les changements d'entraîneur, mais je pense que l'équipe que nous avons, et pas seulement les joueurs, mais l'ensemble du personnel est le meilleur que j’ai vu depuis que je suis avec l'équipe nationale , a-t-il assuré.

La qualité du groupe de joueurs est vraiment la meilleure, et le programme est en bonne santé, a-t-il poursuivi. On est parfait jusqu'à maintenant, et évidemment, on aimerait rester parfait. Mais en même temps, on y va un match à la fois. On ne prend aucune équipe et aucun détail de haut. C'est la mentalité depuis que John (Herdman, l'entraîneur) est là, et je pense que c'est l'une des raisons qui expliquent le succès qu'on a eu. Ça ne fait que commencer, le futur est prometteur et je suis heureux de faire partie de ce groupe.

Ne prendre personne à la légère

Les prochains adversaires du Canada, Aruba et Suriname, sont de petits pays, dans toutes les catégories, incluant le soccer mondial. Sur papier, le Suriname est le mieux classé dans le groupe du Canada.

Ils ont plusieurs bons joueurs, la plupart viennent des Pays-Bas, ils ont un joueur qui joue en Bundesliga. Ils ont beaucoup de qualités. Nous allons visionner beaucoup d'extraits vidéo pour voir comment ils pourraient jouer face à nous, mais la chose la plus importante est de se concentrer sur ce que nous pouvons faire parce que c'est la seule chose que nous contrôlons.

L’entraîneur canadien, John Herdman, aura l’embarras du choix pour composer ses formations.

C'est la beauté de notre réalité. Il y a de la compétition à toutes les positions, particulièrement au milieu de terrain. John et son personnel savent ce que je peux apporter à cette équipe. Une citation de :Samuel Piette

Je suis un milieu à caractère défensif, qui peut briser des jeux. Les entraîneurs auront un plan pour chaque match. Tout le monde se bat pour avoir sa place, mais en bout de ligne, c'est un effort collectif et nous voulons ce qu'il y a de mieux pour l'équipe , a continué le milieu du CF Montréal.

Certains joueurs sont arrivés récemment avec le programme, mais ils ont tellement d'expérience avec leur club. Je ne crois pas que l'expérience internationale soit si importante, tant que certains joueurs, comme moi, en aient et puissent guider le reste du groupe. Le plus important est ce que vous pouvez apporter sur le terrain, en termes de qualité et d'attitude. Le futur est beau, mais c'est aussi maintenant. On essaie de se qualifier pour la Coupe du monde de 2022, on ne pense pas encore à celle de 2026 qui sera présentée au Canada conjointement avec les États-Unis et le Mexique.

Jamais loin de la maison

Même si Piette rencontrait les médias pour discuter d’enjeux internationaux, il a quand même été appelé à commenter le départ de Rémy Vercoutre, qui était entraîneur des gardiens avec le CF Montréal depuis décembre 2018. On lui prête l’intention de retourner à Lyon où il a été le gardien de l’Olympique pendant plusieurs années.