La continuité pour le Canadien dans le match ultime, les Maple Leafs sans Muzzin

L'entraîneur-chef par intérim de la formation montréalaise Dominique Ducharme a affirmé lundi matin qu'il y a quelques petits points d'interrogation , mais qu'il avait confiance d'y aller avec la même formation que celle qui a vaincu les Maple Leafs 3-2 en prolongation samedi.

Cela signifie qu'Artturi Lehkonen ne devrait pas être en mesure de revenir au jeu lundi soir, même s'il a participé à l'entraînement matinal de l'équipe.

EXTRAIT DUCHARME JEU PHYSIQUE MATCH 7

Durant la courte disponibilité médiatique tenue à l'issue de la séance, les vétérans Eric Staal et Joel Edmundson ont indiqué que le CH allait disputer le match no 7 avec le même élan positif.

Il est important de se préparer de la même façon que vous le feriez d'habitude. Il faut garder les choses simples tôt dans le match. Tout le monde sera gonflé à bloc et fébrile. Les émotions seront présentes. Mais il faut juste jouer, que chacun joue son rôle. C'est comme ça qu'on se donnera la meilleure chance [de gagner] , a indiqué Staal.

Edmundson a mis l'accent sur l'ambiance très décontractée qui règne en ce moment dans le vestiaire du Tricolore.

Il n'y a pas de plus gros moment qu'un septième match entre le Canadien et les Leafs. On est juste contents d'être de retour à Toronto. On a hâte que le match commence. Nous savons ce qu'il faut faire pour gagner et nous avons travaillé fort dans les deux derniers matchs pour nous retrouver dans cette situation. On veut simplement finir le travail , a ajouté le défenseur.

Staal et Edmundson n'ont pas hésité à vanter le travail et l'attitude gagnante du gardien Carey Price, qui selon eux ont un effet d'entraînement indéniable sur le reste de la troupe.

Sans Muzzin

L’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe, a indiqué que l’équipe devra se débrouiller sans les services de Jake Muzzin. Blessé au bas du corps au milieu de la deuxième période du match de samedi soir, à Montréal, il n’est pas revenu au jeu par la suite.

Selon les informations révélées par Keefe lundi matin, le défenseur ratera un minimum de trois semaines d’activité et ne serait donc pas en mesure d'affronter les Jets de Winnipeg en finale de division si Toronto devait l’emporter.

C’est le Suédois Rasmus Sandin qui sera inséré à la place de Muzzin dans la formation.

Question de confiance

Autrement, Sheldon Keefe a insisté sur le fait que son équipe voudra amorcer la rencontre décisive du bon pied.

Nous devons nous imposer tôt dans le match mieux que nous l’avons fait jusqu’ici. Nous avons été trop hésitants et passifs lors des deux dernières rencontres. On doit jouer de la façon qui nous a permis de combler des retards en contrôlant la rondelle, en s’entraidant les uns les autres et en créant de la circulation autour de leur filet. Une citation de :Sheldon Keefe, entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto

Même son de cloche de la part des vétérans Joe Thornton et Jason Spezza, qui voient dans ce défi la possibilité de mettre à profit leurs expériences passées respectives.

Nous avons disputé toute la saison pour avoir cette chance de jouer à la maison dans un match no 7, a dit Thornton. Nous avons fait preuve de résilience et les gars sont prêts.

Il affirme ne pas trop penser à sa quête pour la Coupe Stanley. Il dit que tout ce qui compte pour le moment est de gagner le match de ce soir.

EXTRAIT DUCHARME MOTIVATION POUR UN MATCH NO 7

Pour sa part, Spezza a parlé d’une équipe concentrée et confiante.

On a relevé des défis tout au long de la saison. On s’est poussés et soutenus les uns les autres. On a acquis une bonne discipline au travail et c’est ce qui vous prépare pour les moments importants. On va travailler en équipe. On n’a pas besoin de rien faire de spectaculaire. On a simplement à jouer comme nous sommes capables de le faire , a-t-il soutenu.

Enfin, tout le monde s’est réjoui de la présence de John Tavares à l’entraînement (même s’il ne jouera pas) et de l’annonce de la présence de 550 spectateurs dans les gradins de l'aréna Banque Scotia.