L'entraîneur des gardiens Rémy Vercoutre quitte le CF Montréal

Le CF Montréal n’a pas nommé le successeur de Vercoutre à ce poste, mais le directeur sportif Olivier Renard dit être en contact avec différents candidats.

Après une bonne discussion avec Rémy, j’ai accepté sa demande de le libérer de ses engagements avec notre club. Rémy pourra certainement expliquer plus tard les raisons de son départ, a déclaré Renard par communiqué. Tout le club remercie Rémy pour son professionnalisme durant toute la période chez nous et nous lui souhaitons une bonne continuation.

La presse française rapporte depuis quelques jours que Vercoutre deviendra l’entraîneur des gardiens de l’OL, club auquel il a appartenu comme joueur de 2002 à 2014. L’OL, qui a raté la qualification pour la prochaine Ligue des champions, vient d’embaucher un nouvel entraîneur-chef, le Néerlandais Peter Bosz.

Le poste d’entraîneur des gardiens du CF Montréal, alors Impact de Montréal, était le premier qu’acceptait Vercoutre après sa carrière de joueur. C'était en décembre 2018, lorsque Rémi Garde était à la tête de la première équipe.

Je quitte aujourd’hui une ville et un club qui nous a permis, à ma famille et moi-même, de nous réaliser, a déclaré Rémy Vercoutre. Je souhaite aux partisans de prendre autant de plaisir que j’en ai pris avec le nouveau projet initié par Thierry Henry et renforcé à merveille par Wilfried Nancy. Le Québec, Montréal et le CF Montréal resteront à jamais dans mon cœur et celui de ma famille.