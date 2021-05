Bianca Andreescu éliminée dès le premier tour à Roland-Garros

Au bout de 3 h 20 min, la Canadienne a été éliminée en trois manches de 7-6 (7/1), 6-7 (2/7) et 7-9 par la Slovène Tamara Zidansek, 85e mondiale.

La terre battue parisienne ne semble pas sourire à l'Ontarienne, 6e tête de série. Absente du tournoi en 2020, Andreescu avait atteint le deuxième tour en 2019, mais avait dû déclarer forfait en raison d'une blessure à l'épaule.

Cette fois, elle amorçait le tournoi quelques jours à peine après s'être retirée de celui de Strasbourg en raison de douleurs à l'abdomen.

Plus de détails à venir.

La championne en titre gagne pour son anniversaire

La Polonaise Iga Swiatek a lancé la défense de son titre avec une victoire sur la Slovène Kaja Juvan (91e) en deux manches de 6-0 et 7-5, le jour de ses 20 ans.

La neuvième favorite a remporté la première manche en 23 minutes à peine, et elle n’a cédé que neuf points à sa rivale.

Les choses se sont compliquées dans la seconde, qui a duré une heure. Swiatek a d'abord creusé l'écart à 3-1, mais Juvan, qui a dû patienter plus d'une demi-heure pour remporter son premier jeu et trois quarts d'heure pour obtenir sa première balle de bris, est revenue à sa hauteur et a même eu deux occasions de briser sa rivale à 5-5.

Swiatek a tenu bon et c'est elle qui a conclu la partie au jeu suivant, à sa quatrième balle de match

Je ne sais pas quoi dire, a lâché Swiatek après que le public a entonné "Joyeux anniversaire" une fois son match terminé. Je n'ai jamais été dans la position de tenante du titre, même dans des tournois plus petits, je ne savais pas à quoi m'attendre, a-t-elle expliqué. J'ai essayé de garder ma routine, comme le reste de la saison.

Swiatek affrontera la Suédoise Rebecca Peterson, 60e mondiale, au deuxième tour.