Le Real Madrid a cherché à m'affaiblir, prétend Zinédine Zidane

Associated Press

Associated Press

Pour ses premiers commentaires depuis son départ, Zinédine Zidane a confié aux partisans du Real Madrid que l'équipe ne valorisait plus son travail et a laissé entendre qu'elle avait divulgué des informations aux médias pour l'affaiblir.

L'ancien international français a quitté son poste un an avant la fin de son contrat à son deuxième séjour avec le club espagnol. Il a commencé en mars 2019 et s'est terminé après que Madrid eut conclu la saison sans titre pour la première fois depuis 2009-2010.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La lettre ouverte de Zinédine Zidane dans le quotidien As Photo : As

Les choses sont différentes maintenant, a écrit Zidane dans une longue lettre publiée par le quotidien sportif espagnol As. Je m'en vais, car je sens que le club ne me donne pas la confiance dont j'ai besoin, ne m'offre pas le soutien nécessaire pour construire quelque chose à moyen ou long terme.

Je sais que quand tu ne gagnes pas, tu dois t'en aller. Une citation de :Zinédine Zidane

L'ancien footballeur de 48 ans a remporté neuf titres à son premier séjour avec Madrid et deux lors de son second.

Il affirme qu'il méritait davantage de reconnaissance de la part du club pour son travail. Il a dit que ce que nous avons accompli ensemble doit être respecté .

On a oublié tout ce que j'ai construit au quotidien, ce que j'ai apporté dans la relation avec les joueurs, lance-t-il sans détour. On n'a pas compris que c'est comme ça qu'on maintient la dynamique d'un grand club.

Zidane aurait souhaité que sa relation avec le président et l'équipe soit différente ces derniers mois. Il estime qu'il méritait d'être mieux traité.

Je ne demandais pas de privilèges, pas du tout, mais un peu plus de mémoire , écrit-il.

Les relations humaines sont essentielles, elles sont plus importantes que l'argent, plus importantes que la célébrité, plus importantes que tout , ajoute-t-il.

Des messages négatifs

Il n'a pas aimé lire constamment dans les médias qu'il risquait d'être renvoyé.

Cela m'a fait mal, et cela a blessé l'équipe , a-t-il dit.

Ces messages intentionnellement divulgués aux médias ont créé des interférences négatives au sein de l'équipe , a affirmé le Marseillais.

Le Real Madrid a dit respecter la décision de Zinédine Zidane et a exprimé sa gratitude pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion au fil des ans et ce qu'il signifie pour le Real Madrid .