Tennis Canada lance un programme pour promouvoir l'égalité des genres

Dans le cadre de ce programme, Tennis Canada et la Banque Nationale créeront de nouvelles initiatives pour les femmes et les filles afin de les encourager à continuer de jouer, à adopter en plus grand nombre ce sport et à devenir des joueuses pour la vie ou des entraîneuses.

Tennis Canada a nommé Bianca Andreescu première ambassadrice honoraire du programme.

Être la première ambassadrice de ce programme est un réel honneur, a souligné Andreescu. J’espère que, grâce à ce programme, nous pourrons inspirer plus de femmes et de filles à jouer au tennis, à adopter un mode de vie sain et même à poursuivre une carrière dans ce sport, que ce soit sur le terrain ou à l’extérieur de celui-ci.

La voix des femmes doit être égale sur tous les fronts, explique Tennis Canada, des blogueuses aux commentatrices sportives et aux directrices de tournois, de même qu'en ajustant le nombre d’heures de présentation des tournois féminins, la couverture des tournois et le vocabulaire utilisé pour décrire les matchs de tennis et les joueuses.

Un plan de succession prioritaire doit être mis sur pied pour une représentation égale des femmes dans les rôles clés et la parité dans tous les aspects de l’industrie du tennis, du conseil d’administration aux cadres supérieurs, en passant par les responsables de tournois, les entraîneurs et les officiels.

Ces initiatives visent également à inciter les femmes à intégrer la profession d’entraîneuse et d’instructrice de tennis ainsi qu’à accéder aux niveaux les plus élevés. Pour ce volet, Tennis Canada travaillera en partenariat avec les associations provinciales de tennis, l’Association des professionnels du tennis et d’autres partenaires du programme.

Le lancement de cette initiative est un moment déterminant pour le tennis au Canada, alors que nous visons à accroître la participation des femmes et des filles à tous les niveaux de notre sport , a expliqué Jennifer Bishop, présidente du conseil d’administration de Tennis Canada et membre du comité de la Coupe Billie-Jean-King de la Fédération internationale de tennis.

Pour souligner le début du programme, Tennis Canada lance une campagne qui vise principalement à inciter les jeunes femmes et les filles à persévérer dans leur sport pendant l’adolescence.