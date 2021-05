Le public japonais serait très restreint dans ses mouvements à Tokyo

Selon des sources gouvernementales, un projet encore à l'étude restreindrait considérablement la liberté de mouvement et d'expression du public dans les gradins des sites olympiques.

Dans l'hypothèse où des spectateurs locaux seraient admis dans les stades des Jeux olympiques de Tokyo, ils seraient considérablement restreints dans leurs mouvements.

C'est ce qui ressort d'un projet encore à l'étude par le gouvernement, dont certains détails ont été dévoilés lundi par un quotidien japonais.

Les acclamations et la consommation de nourriture ou d'alcool seraient interdites selon ce projet gouvernemental, a révélé le quotidien conservateur Yomiuri Shimbun, qui cite des responsables gouvernementaux ayant requis l'anonymat.

De plus, les spectateurs pourraient être obligés de présenter un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 (effectué au cours de la semaine précédant leur accès au site) ou un certificat de vaccination, ajoute le journal japonais.

Les tests seraient effectués aux frais des spectateurs, toujours selon le journal.

Ils devraient également porter des masques et remplir des fiches de contrôle sanitaire.

Les organisateurs ont déjà décidé en mars d'interdire la venue de spectateurs de l'étranger, une première dans l'histoire du mouvement olympique, et doivent dire en juin, au plus tard le 23 (un mois avant le début des JO), si des spectateurs résidant au Japon pourront accéder aux sites des compétitions et dans quelle limite.

Selon Yomiuri Shimbun, un service de sécurité surveillerait les comportements des spectateurs, susceptibles d'être expulsés ou interdits d'entrée s'ils ne respectent pas les règles.

Ce plan vise à arrêter la propagation des infections pendant les Jeux avec des contre-mesures strictes , stipule le journal.

À ce jour, 2,5 % environ de la population japonaise (125 millions de personnes) a reçu deux doses de vaccins. Le gouvernement japonais est sévèrement critiqué pour la lenteur de son programme de vaccination, qui contribue au climat anti-JO.

La population de Tokyo divisée

Yomiuri Shimbun a publié un sondage qui montre que 49 % des personnes vivant dans la capitale souhaitent que les Jeux olympiques aient lieu, tandis que 48 % veulent qu'ils soient annulés.

Au total, 25 % des personnes interrogées ont dit vouloir que les JO se déroulent avec un nombre limité de spectateurs, tandis que 24 % ont dit souhaiter qu'ils se déroulent sans spectateurs, d'après ce sondage.

De son côté, le quotidien Nikkei a publié un autre sondage qui révèle que 62 % des personnes interrogées souhaitaient que les Jeux soient annulés ou reportés, tandis que 34 % sont favorables à leur présentation cet été.