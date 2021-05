Les Montréalaises remportent le premier tournoi de la Secret Cup

Marie-Philip Poulin a marqué le but de la victoire en troisième période. La capitaine de l'équipe nationale canadienne a aussi récolté deux aides pendant le match.

Jesse Eldridge termine quant à elle sa soirée avec une production d'un but et une passe. Catherine Dubois et Sarah Lefort, dans une cage déserte, ont complété le pointage pour Montréal.

Ann-Renée Desbiens a réalisé 19 arrêts pour Montréal.

Du côté de Toronto, Sarah Nurse s'est illustrée avec un filet et une mention d'assistance. Brianne Jenner a aussi touché la cible pour le Sonnet. La gardienne Shea Tiley a repoussé 25 rondelles dans la défaite.

Avec une fiche de trois victoires et une défaite, Montréal termine donc au sommet du classement et remporte cette première édition de la Secret Cup.

Poulin a été la meilleure pointeuse du tournoi avec cinq buts et six mentions d'aide en cinq parties.

Toronto arrive deuxième, avec deux victoires et deux défaites. La troisième équipe prenant part au tournoi, Calgary, conclut le tournoi avec une fiche d'une victoire et trois défaites.

L'Association des joueuses de hockey professionnel (PWHPA) est née il y a deux ans, à la suite de la fermeture de la Ligue canadienne de hockey féminin.

L'objectif de cette nouvelle association est de créer une ligue féminine de hockey qui puisse fournir aux joueuses des conditions similaires à celles offertes aux hommes, ainsi qu'un salaire permettant aux athlètes de vivre de leur sport.