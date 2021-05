Helio Castroneves remporte l'Indianapolis 500 pour une quatrième fois en carrière

Castroneves a connu une belle course sur l'Indianapolis Motor Sppedway et il a rejoint A.J. Foyt, Al Unser senior et Rick Mears parmi les seuls pilotes à avoir gagné cette épreuve à quatre reprises. Mears était le dernier à avoir joint ce groupe, en 1991.

Castroneves était en quête d'un quatrième triomphe à l'Indianapolis 500 depuis 2009.

Âgé de 46 ans, le Brésilien a résisté à Alex Palou pour remporter la 105e représentation de la course devant 135 000 spectateurs, ce qui constitue le plus haut total pour un événement sportif en 18 mois. Ce nombre représentait 40 pour cent de la capacité des gradins autour du circuit.

Il y a un an, aucun spectateur n'avait été admis pour la course, qui avait été repoussée jusqu'en août. Cette année, les partisans et les célébrités étaient de retour et ils ont assisté à la victoire d'un des pilotes les plus populaires de l'histoire de l'Indianapolis 500.