Helio Castroneves remporte l'Indy 500 pour la quatrième fois

Le pilote a connu une belle course sur l'Indianapolis Motor Speedway et il a rejoint A.J. Foyt, Al Unser père et Rick Mears dans le groupe de pilotes ayant gagné l'épreuve à quatre reprises. Mears était le dernier à avoir joint ce groupe, en 1991.

Castroneves était en quête d'un quatrième triomphe à Indianapolis depuis 2009.

Quel sentiment incroyable. Je savais que ce serait une grosse bagarre et je suis tellement heureux. Tom Brady a gagné le Super Bowl [à 43 ans, NDLR], on est toujours là , a dit le Brésilien après l'arrivée de cette course dont il venait de battre le record.

Parti de la 8e place sur la grille, Castroneves a en effet bouclé les 200 tours en 2 heures et 37 minutes, soit trois minutes plus rapidement que Tony Kanaan, détenteur du record depuis 2013.

Castroneves a gagné grâce à une stratégie parfaite et un dernier dépassement impeccable sur le jeune Alex Palou, 24 ans, à deux tours du drapeau à damier.

Autre record, la course n'a été interrompue que deux fois par des drapeaux jaunes. La deuxième fois, c'est quand Graham Rahal, parti pour gagner, est ressorti des puits avec une roue arrière gauche mal fixée, qui s'est détachée et a heurté de plein fouet la monoplace de Conor Daly, un autre prétendant à la victoire.

Âgé de 46 ans, le Brésilien a résisté à Alex Palou pour remporter la 105e édition de la course devant 135 000 spectateurs, ce qui constitue le plus haut total pour un événement sportif en 18 mois. Ce nombre représentait 40 % de la capacité des gradins autour du circuit.

La monoplace no 16 de Simona de Silvestro à Indianapolis Photo : Paretta Autosport - Indycar

La pilote suisse Simona de Silvestro, qui pilotait pour l'équipe de Beth Paretta, a été contrainte à l'abandon avec 30 tours à faire dans l'épreuve. Partie de la 33e place sur la grille, elle a pu grimper jusqu'en 21e place, mais ses freins l'ont trahi au 170e tour alors qu'elle rentrait aux puits pour son dernier arrêt.

Quel plaisir de participer au Indy 500 à nouveau, a réagi la pilote suisse sur Twitter. J'ai été accueillie très chaleureusement. La voiture no 16 était performante, mais malheureusement, nous avons eu un problème de freins lors du dernier arrêt aux puits.

Quand je suis retournée aux puits, je ne pouvais plus ralentir, et en enclenchant le limiteur de vitesse, les roues ont bloqué, a-t-elle précisé. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. Je suis désolée pour l'équipe, mais surtout très fière de toute l'équipe qui a travaillé fort durant les derniers mois.

La Suisse était la seule femme inscrite à cette 105e édition, et son équipe avait été créée dans le cadre du programme Race for Equality & Change (Courir pour l’égalité et le changement), créé par Roger Penske, propriétaire de la série et du circuit, afin de promouvoir l'égalité des genres en sport automobile.

Deux pilotes canadiens étaient inscrits à cette 105e édition. Le Torontois James Hinchcliffe (Andretti Autosport) a fini 21e, dans le tour du meneur, et l'Ontarien Dalton Kellett (AJ Foyt Entreprises) a fini 23e, à un tour du meneur.

Il y a un an, aucun spectateur n'avait été admis pour la course, qui avait été repoussée jusqu'en août. Cette année, les partisans et les célébrités étaient de retour et ils ont assisté à la victoire d'un des pilotes les plus populaires de l'histoire des 500 milles d'Indianapolis.