Le Canada domine l'Italie 7-1 au mondial de hockey

Andrew Mangiapane et Connor Brown ont mené l'attaque du Canada avec quatre points chacun. Mangiapane a marqué deux buts et deux passes, Brown a assisté quatre buts des siens.

Cole Perfetti, Adam Henrique, Troy Stecher, Maxime Comtois et Brandon Pirri ont marqué les autres buts du Canada, qui a obtenu 49 tirs en direction de Justin Fazio et Davide Fadani.

Henrique a ajouté deux mentions d'aide.

Angelo Miceli a marqué le seul but de l'Italie contre Adin Hill, qui n'a fait face qu'à 14 tirs. L'Italie affiche un bilan de six défaites dans le tournoi.

Les hommes de Gerard Gallant ont marqué leurs quatre premiers buts dans un intervalle d'un peu plus de neuf minutes au premier vingt, à l'aide de 11 tirs.

Perfetti a ouvert la marque après moins un peu plus de deux minutes de jeu et Mangiapane a doublé l'avance du Canada quelques minutes plus tard.

Stecher et Henrique ont enchaîné avec deux buts en l'espace de 23 secondes. Après le but de Henrique, Fazio a été remplacé par Fadani, qui a bloqué les six tirs auxquels il a fait face en première période.

J'ai trouvé que nous avons bien joué dès le départ. Nous avons pris une avance rapide en première période, et nous avons continué dans le même sens. Je suis content du jeu des quatre trios ce soir, notre défensive a été solide, et notre gardien de but a été très bon. Ça a été un bel effort collectif de notre groupe , a analysé l'entraîneur-chef Gerard Gallant.

Je pense que ce qui fait la différence, ce sont les détails de notre jeu, notre confiance de jouer ensemble, la chimie entre les joueurs de nos trios et l'apprentissage de ce qu'il faut faire pour connaître du succès , a soutenu Henrique.

Nous avons dû prendre les choses en main au cours des trois dernières rencontres. Une citation de :Adam Henrique

Nous sommes satisfaits de notre situation en ce moment. Nous avons besoin d'un peu d'aide pour avancer, mais nous devons nous concentrer sur notre prochaine partie contre la Finlande et l'emporter pour espérer poursuivre notre tournoi , a-t-il ajouté.

Le Canada jouera son dernier match préliminaire mardi contre la Finlande.

Les Finlandais, qui occupent le premier rang dans le groupe B, ont d'ailleurs vaincu la Lettonie 3-2 plus tôt dans la journée, grâce à un but d'Anton Lundell en prolongation.

Avec sa victoire, le Canada totalise neuf points, autant que l'Allemagne (3-0-2-0) qui a cependant un match en banque.

La Lettonie (2-0-1-3) compte également neuf points, après six parties.

Les trois clubs sont provisoirement à égalité au quatrième rang dans le groupe B.

Seules quatre équipes par groupe passeront au tour éliminatoire.

Les Allemands, qui ont vaincu le Canada 3-1 lundi dernier, compléteront le volet préliminaire en affrontant les États-Unis, lundi, et la Lettonie, mardi.

Dans le groupe A, en après-midi, la Suisse a défait le Bélarus 6-0. En soirée, la Suède a battu la Slovaquie 3-1.