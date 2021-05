Après le Tour de France, Egan Bernal gagne le Tour d'Italie

Son coéquipier italien Filippo Ganna a enlevé la 21e et dernière étape, un contre-la-montre de 30,3 km. Le champion du monde du contre-la-montre s'est imposé pour la cinquième fois de suite dans cette épreuve au Giro.

Au classement final, Bernal a précédé l'Italien Damiano Caruso, présent pour la première fois sur le podium d'un grand tour, et le Britannique Simon Yates, vainqueur de la Vuelta 2018.

Le Québécois Antoine Duchesne, 114e du contre-la-montre final à la moyenne de 47,717 km/h, a conclu le Giro au 115e rang à 4 h 43 min 58 s du vainqueur. Son coéquipier de Groupama-FDJ Attila Valter, maillot rose pendant trois jours, a terminé 14e à 45:30 de Bernal.

Le Colombien a succédé au palmarès au Britannique Tao Geoghegan Hart, vainqueur surprise l'an dernier et absent cette année. Il a inscrit le troisième succès pour son équipe depuis la victoire sensationnelle du Britannique Chris Froome en 2018.

Bernal, irrésistible dans les deux premières semaines, a gagné les 9e et 16e étapes, à Campo Felice et Cortina d'Ampezzo. Il s'est montré le plus régulier au long des trois semaines de course en gérant les dernières étapes avec l'appui d'une forte équipe notamment dotée du Colombien Daniel Martinez.

Dimanche, Ganna, qui l'a puissamment aidé tout au long de l'épreuve, a justifié son statut de meilleur rouleur du peloton dans l'ultime étape. Malgré une crevaison qui l'a contraint à changer de vélo près de l'arrivée, le Piémontais a battu le Français Rémi Cavagna de 12 s et l'Italien Edoardo Affini de 13 s.

Cavagna, champion de France du contre-la-montre, a fait un tout-droit dans le dernier kilomètre quand il était en mesure de contester la victoire à Ganna.

Vainqueur à la moyenne de 53,787 km/h, Ganna a conclu le Giro comme il l'avait commencé, le 8 mai à Turin, par une victoire dans un contre-la-montre.

Bernal a ajouté le maillot blanc de meilleur jeune à sa panoplie. Peter Sagan, pour sa part, a ramené pour la première fois le maillot cyclamen du classement par points, la spécialité du Slovaque dans le Tour de France (sept fois maillot vert). Le Français Geoffrey Bouchard a décroché le maillot bleu de la montagne.