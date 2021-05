Naomi Osaka menacée d'expulsion de Roland-Garros

Les organisateurs ont également indiqué, dans un communiqué cosigné par les directions des quatre tournois du grand chelem, qu’Osaka avait reçu une amende de 15 000 $ pour son premier manquement au règlement. La joueuse s’est contentée d’une courte déclaration sur le court après sa victoire en deux manches contre la Roumaine Patricia Maria Tig et n’a pas assisté à la conférence de presse d’après-match.

Des infractions à répétition pourraient engendrer des sanctions plus sévères, y compris l’exclusion du tournoi […] ainsi que le déclenchement d’une enquête pour faute grave, qui pourrait mener à des amendes plus lourdes et des suspensions pour les [tournois du] grand chelem à venir , peut-on aussi lire.

Osaka avait annoncé mercredi qu’elle boycotterait les conférences de presse aux Internationaux de France dans le but de préserver sa santé mentale. Elle avait d’ores et déjà souhaité que le montant de la forte amende qui devrait suivre soit versé à un organisme de santé mentale.

L’organisation de Roland-Garros a indiqué avoir tenté sans succès d’entrer en communication avec Osaka pour comprendre comment mieux aborder cet enjeu.

Les équipes du tournoi lui ont demandé de reconsidérer sa position et ont essayé sans succès d’entrer en contact avec elle pour prendre de ses nouvelles et entamer une discussion afin de mieux comprendre ses préoccupations et ce qui pourrait être fait pour y répondre dans le cadre du tournoi , souligne encore le texte.