Des débuts encourageants pour Naomi Osaka à Roland-Garros

En puissance, mais avec beaucoup de fautes directes, la no 2 mondiale Naomi Osaka a franchi dimanche le premier tour de Roland-Garros en écartant Patricia Maria Tig (63e) 6-4 et 7-6 (7/4) en 1 h 47 min.

Au prochain tour, elle affrontera une autre Roumaine, Ana Bogdan (102e).

Osaka a mis 17 minutes à se détacher 2-0 dans la première manche. Elle a ensuite confirmé son bris (3-0) et a joué trois balles de manche à 5-3. Mais Tig a remporté sa mise en jeu en profitant d’une nouvelle faute directe de son adversaire.

La Japonaise a toutefois mis un coup d’accélérateur dans le jeu suivant et s’est montrée très énergique sur les secondes balles de son adversaire pour s’offrir trois balles de manche et conclure avec la première.

Dans la foulée, Osaka a remporté les trois premiers jeux du deuxième acte et a mené 5-2. Mais de nouveau, Tig est revenue à 5-4 et, cette fois, elle a poussé son adversaire au jeu décisif, qui a rapidement tourné pour Osaka.

Au total, Osaka aura commis 35 fautes directes contre 23 pour Tig, mais elle a réussi 39 points gagnants contre 19.

« J’espère que, plus je jouerai, meilleure je serai sur terre battue, j’y travaille », a-t-elle brièvement déclaré avant de quitter le court Philippe-Chatrier.

Elle a annoncé que, malgré les amendes, elle ne se rendrait pas aux conférences de presse à Roland-Garros.

Gagnante de quatre tournois du grand chelem (Internationaux des États-Unis 2018 et 2020, Internationaux d’Australie 2019 et 2021), Osaka n’a jamais dépassé le troisième tour à Roland-Garros. Elle n’avait pas joué l’édition 2020.

Kerber souffre encore au 1er tour

Angelique Kerber, 27e mondiale, a été balayée 6-2 et 6-4 en 1:26 dès le premier tour par l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, 139e et issue des qualifications.

L'Allemande de 33 ans, deux fois quart de finaliste à Paris (2012 et 2018) et triple gagnante en tournois majeurs (Australie et États-Unis 2016, Wimbledon 2018), a été menée 5-0 dans chacune des deux manches.

Dans la seconde, elle a sauvé une première balle de match avant de perdre la suivante.

Elle échoue pour la troisième fois d'affilée dès son entrée aux Internationaux de France. Elle avait également perdu dès son premier match aux Internationaux d'Australie en début de saison.

De son côté, Kalinina, qui joue pour la première fois à 24 ans le tableau principal de Roland-Garros, affrontera au 2e tour l'Américaine Danielle Collins (50e), qui a battu la Chinoise Wang Xiyu (6-2, 4-6, 6-4), 145e et issue des qualifications.

Jusqu'ici, l'Ukrainienne n'avait joué que deux tournois du grand chelem : les Internationaux des États-Unis de 2018 (éliminée au deuxième tour) et de 2020 (éliminée au premier tour).